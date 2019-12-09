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Kainat Güzeli seçildi

90 ülkeden güzellerin katıldığı yarışmada Miss Meksika Sofia Aragon üçüncü, Miss Porto Riko Madison Anderson ikinci seçildi. Miss Universe tacını ise Miss Güney Afrika Zozibini Tunzi taktı.

Haber Merkezi | 09.12.2019 - 09:13..
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ABD'nin Georgia eyaletinin Atlanta şehrinde bu yıl 68. düzenlenen Miss Universe 2019 (Kainat Güzeli) ödülleri sahiplerini buldu.

10 GÜZEL FİNALE KALDI

Atalanta'daki Tyler Perry Stüdyoları'nda gerçekleşen 68. Miss Universe yarışmasında; Miss Meksika Sofia Aragon, Miss Tayland Paweensuda Drouin, Miss Endonezya Frederika Cull, Miss Fransa Maëva Coucke, Miss İzlanda Birta Abiba, Miss Peru Kelin Rivera, Miss Kuzey Afrika Zozibini Tunzi, Miss Porta Riko Madison Anderson, Miss Kolombila Gabriela Tafur Nader and Miss ABD Cheslie Kryst son 10 isim arasına kaldı.

Kainat Güzeli seçildi

GÜNEY AFRİKALI ZOZİBİNİ BİRİNCİ OLDU

Son 5 finalist ise Miss ABD Cheslie Kryst, Miss Meksika Sofía Aragón, Miss Kuzey Afrika Zozibini Tunzi, Miss Miss Peru Kelin Rivera ve Miss Porto Riko Madison Anderson oldu. Yarışkada Miss Meksika Sofía Aragón üçüncü, Miss Porto Riko Madison Anderson ikinci seçildi. Miss Universe tacını ise Miss Güney Afrika Zozibini Tunzi taktı.

Kainat Güzeli seçildi

TÜRK GÜZEL DERECEYE GİREMEDİ

Yarışmada Türkiye'yi temsil eden ve dereceye giremeyen Miss Turkey Universe 2019 Bilgi Nur Aydoğmuş, Instagram'dan yaptığı açıklamada "Hayatımın en güzel yolculuğu bugün sona erdi. Benimle olan, bu yolculukta beni destekleyen, güzel enerjiler gönderen herkese çok teşekkür ederim." dedi ve yeni kainat güzeli Zozibini Tunzi'yu tebrik etti.

Kainat Güzeli seçildi

Kainat Güzeli seçildi

Kainat Güzeli seçildi

Kainat Güzeli seçildi

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