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Kalas yüklü tırda 40 kilo eroin bulundu

Sakarya'da, 39 kilo 490 gram eroinin yakalandığı uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

AA | 18.11.2018 - 02:24..
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, edinilen istihbari bilgiler doğrultusunda F.T'nin (34) kullandığı kalas yüklü tırı Anadolu Otoyolu Sakarya kesiminde durdurdu.

Kalas yüklü tırda 40 kilo eroin bulundu

Tırda yapılan aramada, valizlere doldurulmuş 75 paket halinde 39 kilo 490 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 500 avro ve 970 liraya da el konuldu.

F.T, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Kalas yüklü tırda 40 kilo eroin bulundu VİDEO

Kalas yüklü tırda 40 kilo eroin bulundu

Kalas yüklü tırda 40 kilo eroin bulundu

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