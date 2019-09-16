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Kalben: Artık İbrahim Tatlıses şarkısı söylemem

Haydi Söyle şarkısına yeni bir yorum getiren Kalben, şarkının sahibi İbrahim Tatlıses için olay sözler söyledi.

Haber Merkezi | 16.09.2019 - 09:44..
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Şarkıcı Kalben, İbrahim Tatlıses'in 'Haydi Söyle' şarkısını bundan sonra konserlerinde söylemeyeceğini dile getirdi.

"KADINI SİLAHLA VURAN ADAM"

Genç sanatçı, geçtiğimiz akşam Bozcaada konserinde "Haydi söyle"yi seslendirmesini isteyenlere, "Müsaade ederseniz, kadını silahla vuran bir adamın şarkısından önce kendi şarkımı söylemek istiyorum." karşılığını verdi.

"ŞİDDETSİZLİĞE DAVET EDİYORUM"

Instagram üzerinden açıklama yapan Kalben, Haydi Söyle'yi ilk kez 'bir oğlanı tavlamak için' söylediğini ve bir 'uzlaşma şarkısı' olarak ilk albümüne de aldığını belirterek, "Şarkının sahibi düşünülünce, ben gözlüklü feminist olduğumdan bir çelişki doğuyor. Konserlerde şiddetsizliğe davet ediyorum şarkı yoluyla. Ölümden dönmeden ve sevdiklerimizi kaybetmeden öğrenmemiz ümidiyle şiddetsizliği." dedi.

Kalben: Artık İbrahim Tatlıses şarkısı söylemem

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