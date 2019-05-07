Kalbi 163 kez duran hasta özel yöntemle sağlığına kavuştu

Kalbi 163 kez duran hasta, radyofrekans ablasyonla hayata tutundu.

KALP PİLİ TAKILDI

Manisa'da yaşayan 43 yaşındaki çiftçi Hasan Ali Kozak'a, 2015 yılında ritim bozukluğu nedeniyle kalp pili takıldı. Kozak, 3 Mayıs Cuma gecesi kalp pilinin aniden şok yapmasıyla uyandı ve hemen ve Manisa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

RİTİMLER DÜZELMEDİ

Kozak'ın ölümcül ritim bozukluğu nedeniyle kalbi her durduğunda, pil sürekli şok uygulamasına rağmen ritimler düzelmedi. Acil ameliyat kararı verilen hastaya, açık kalp ameliyatına gerek kalmadan kasıktan girerek uygulanan 3 boyutlu radyofrekans ablasyonu yöntemiyle cerrahi uygulandı.

KASIK DAMARLARDAN KATETER İLE GİRİLDİ

Hastanın kasık damarlarından kateter ile girilerek kalp içerisindeki ritim bozukluğu odakları, radyofrekans ablasyon tedavisi ile yakıldı. Böylece ölümcül ritim bozukluğu sonlandı ve hastanın ritmi ve kan basıncı normale döndü.

SADECE BATARYASI DEĞİŞECEK

Ameliyat yaklaşık 2 saat sürerken, hastanın tedavisi yoğun bakım servisinde devam ediyor. Herhangi bir sıkıntısı da bulunmuyor. Hastanın kalp pili bataryası bittiği için taburcu olmadan önce basit bir işlemle sadece bataryası değiştirilecek.

SAYILI MERKEZLERDE YAPILIYOR

Radyofrekans ablasyonunun hayat kurtarıcı bir tedavi yöntemi olduğunu vurgulayan doktor Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Emin Evren Özcan, "Radyofrekans ablasyonu uzun bir aritmi eğitimi, büyük bir tecrübe ve ileri teknoloji gerektiren, özellikli bir işlemdir. Nadir görülen ve 'elektrik fırtınası' olarak tanımladığımız kalp ritim bozukluğunda uygulanan bir yöntem. Türkiye'de de sayılı merkezlerde yapılabiliyor." diye konuştu.

"ÇOK ŞANSLI BİR HASTAYIM"

Hasta Hasan Ali Kozak da kalbindeki ritim bozukluğu nedeniyle yıllardır çok sıkıntı yaşadığını dile getirdi. Vücuduna yerleştirilen kalp pili sayesinde ritim bozukluğunun azaldığını ifade eden Kozak, "Ritim bozukluğu oluştuğunda pil öyle bir şok veriyor ki bunu hissediyorsunuz. Rahatsızlandığım gün 163 kere çarptı. Belki 164'üncüyü çarpsaydı ölmüştüm. Ben çok şanslı bir hastayım. Hocam bana ikinci bir hayat sundu." dedi.