Kalbine yenik düşen özel harekat polisi defnedildi

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Çavuşoğlu'ndan Golan Tepeleri tepkisi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "ABD'nin, İsrail'in uluslararası hukuka aykırı hamlelerini meşrulaştırma çabaları, bölgede sadece daha fazla şiddet ve acıya yol açar" dedi.