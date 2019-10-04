taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6964
Euro
6.2619
Altın
1509.48
Borsa
103286.24
Gram Altın
276.813
Bitcoin
46336.98

Kaldırımda bekleyen baba ve oğluna çarpıp kaçtı

Bursa'da kaldırım kenarında bekleyen baba ve bebeğine çarpıp kaçan sürücüyü yakalamak için polis inceleme başlattı.

İHA | 04.10.2019 - 13:48..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Bursa'da baba ve oğluna çarpıp kaçan araç, güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaldırımda bekleyen baba ve oğluna çarpıp kaçtı

 

ZİYARETTEN DÖNÜYORLARDI

Bir yakınlarını ziyarete giden aile, evlerine dönüyordu. Bu sırada kaldırımda bebeği kucağında bekleyen babaya, minibüs çarptı. Ne olduğunu anlamadan baba ve bebeği metrelerce öteye fırladı

Kaldırımda bekleyen baba ve oğluna çarpıp kaçtı VİDEO

İNCELEME BAŞLATILDI

Kazadan sonra kaçan sürücüyü yakalamak için polis ekipleri, inceleme başlattı.

BABA VE ÇOCUĞUN DURUMU AĞIR

Kazada durumu ağır olan baba ve bebeği, Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya şahit olan vatandaşlar ise şoku uzun süre üzerinden atamadı.

Kaldırımda bekleyen baba ve oğluna çarpıp kaçtı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Brexit bilançosu: İngiltere ekonomisi düşüşte

Brexit bilançosu: İngiltere ekonomisi düşüşte

52
Irak'a mandalina ihracatı da durdu

Irak'a mandalina ihracatı da durdu

89
Amerika basınından Fırat'ın doğusu yankıları

Amerika basınından Fırat'ın doğusu yankıları

149
CHP'ye Kılıçdaroğlu'ndan eleştiri

CHP'ye Kılıçdaroğlu'ndan eleştiri

295
Suriye'de 3 fakülte kurulacak

Suriye'de 3 fakülte kurulacak

143
Meral Akşener, Millet İttifakı iddiaları hakkında konuştu

Meral Akşener, Millet İttifakı iddiaları hakkında konuştu

123
S.Arabistan'da kadınlara askerlik görevi

S.Arabistan'da kadınlara askerlik görevi

63
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir