Bursa'da baba ve oğluna çarpıp kaçan araç, güvenlik kameralarına yansıdı.

ZİYARETTEN DÖNÜYORLARDI

Bir yakınlarını ziyarete giden aile, evlerine dönüyordu. Bu sırada kaldırımda bebeği kucağında bekleyen babaya, minibüs çarptı. Ne olduğunu anlamadan baba ve bebeği metrelerce öteye fırladı

Kaldırımda bekleyen baba ve oğluna çarpıp kaçtı VİDEO

İNCELEME BAŞLATILDI

Kazadan sonra kaçan sürücüyü yakalamak için polis ekipleri, inceleme başlattı.



BABA VE ÇOCUĞUN DURUMU AĞIR

Kazada durumu ağır olan baba ve bebeği, Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya şahit olan vatandaşlar ise şoku uzun süre üzerinden atamadı.