Bursa'da baba ve oğluna çarpıp kaçan araç, güvenlik kameralarına yansıdı.
ZİYARETTEN DÖNÜYORLARDI
Bir yakınlarını ziyarete giden aile, evlerine dönüyordu. Bu sırada kaldırımda bebeği kucağında bekleyen babaya, minibüs çarptı. Ne olduğunu anlamadan baba ve bebeği metrelerce öteye fırladı
Kaldırımda bekleyen baba ve oğluna çarpıp kaçtı VİDEO
İNCELEME BAŞLATILDI
Kazadan sonra kaçan sürücüyü yakalamak için polis ekipleri, inceleme başlattı.
BABA VE ÇOCUĞUN DURUMU AĞIR
Kazada durumu ağır olan baba ve bebeği, Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya şahit olan vatandaşlar ise şoku uzun süre üzerinden atamadı.