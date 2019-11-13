Kaldırımda bekleyen şahsı bacağından vurdu

Akşam saatlerinde Fatih Millet Caddesi, Çakırağa Camii Sokak’ta, kaldırımda arkadaşıyla birlikte bekleyen Mesut T. arkasından gelen bir kişinin silahlı saldırına uğradı.

Kaldırımda bekleyen adamı bacağından vurdu

YANINA GELİP BACAĞINDAN VURDU

Yakın mesafeden bacağından vurulan Mesut T. yere yığılırken, kimliği öğrenilemeyen saldırgan olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Olay sonrası Mesut T.’nin yanında bulunan arkadaşı, yaşadığı şoku atlatarak polis ve sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralıya müdahalede bulundu. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı Mesut T. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, kaçan şüphelinin kimliğini belirlemek ve yakalamak için çalışma başlattı.

VURULMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaldırımda beklediği sırada bacağından vurulan şahsın, saldırıya uğradığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, saldırıya uğrayan Mesut T.’nin arkadaşıyla beklediği ve sonrasında ise şahsın arkadan gelerek bacağından yaralayıp kaçtığı görülüyor.