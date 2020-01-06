Kaldırımda servis bekleyen kadınlar ölümden döndü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kavşaktan dikkatsiz bir şekilde dönmek isteyen Hülya S. idaresindeki 16 ABP 715 plakalı otomobil ile Bursa-Ankara karayolu istikametinden gelip Kozluca yolunda devam etmek isteyen İsmail Ö. yönetimindeki servis midibüsü çarpıştı.

ÖNCE İŞ YERİNİN KAPISINA SONRA OTOMOBİLE ÇARPTI

Çarpışmanın etkisi ile kontrolden çıkan 16 ABP 715 plakalı araç, savrularak bir iş yerinin kapısına, ardından park halinde olan bir otomobile çarparak durabildi.

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SIK SIK KAZA YAŞANIYOR

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Hülya S. 112 ekibi tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sırasında kaldırımda servis bekleyen iki kadın da araçların altında kalmaktan son anda kurtuldu. Öte yandan sık sık kazaların yaşandığı kavşakta vatandaşlar, yetkililerden bir çözüm bulmalarını istiyor.