taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7191
Euro
6.4454
Altın
1415.8
Borsa
97098.34
Gram Altın
260.381

Kaldırımda yürürken, havalandırma menfezine düştü

Kaldırımda arkadaşıyla yürüyen kişi, üzerine bastığı tahta kapağın kırılmasıyla, iş yerinin bodrum katına ait havalandırma menfezine düştü.

DHA | 14.07.2019 - 12:21..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Konya Karatay Sanayi Sitesi'nde arkadaşıyla birlikte kaldırımda yürüyen bir kişi, iş yerinin bodrum katına ait havalandırma menfezinin tahta kapağına bastı.,

NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Bu sırada tahta kırılınca, menfeze düştü. Olayın etkisiyle şoke olan ve yara almadan kurtulan kişi, kendi imkanlarıyla menfezden çıktı. Yanındaki arkadaşı ise yardım etmek istedi. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına kaydedildi. İki kişi daha sonra hiçbir şey olmamış gibi yola devam etti.

Kaldırımda yürürken, havalandırma menfezine düştü

Kaldırımda yürürken, havalandırma menfezine düştü

Kaldırımda yürürken, havalandırma menfezine düştü

Kaldırımda yürürken, havalandırma menfezine düştü

Kaldırımda yürürken, havalandırma menfezine düştü

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD'deki Barry Kasırgası yaşamı durdurdu

ABD'deki Barry Kasırgası yaşamı durdurdu

43
S-400 sevkiyatında üçüncü gün

S-400 sevkiyatında üçüncü gün

191
Enes Ünal takımının ABD kampına katılamadı

Enes Ünal takımının ABD kampına katılamadı

53
Yolcu kapma kavgasında şoförler sopalarla birbirine girdi

Yolcu kapma kavgasında şoförler sopalarla birbirine girdi

65
Dolandırıcılara 99 bin lira kaptıran profesör

Dolandırıcılara 99 bin lira kaptıran profesör

100
Memurlar zam teklifini bekliyor

Memurlar zam teklifini bekliyor

123
Yurt dışı çıkış harcına zam bu hafta Meclis'te

Yurt dışı çıkış harcına zam bu hafta Meclis'te

127
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir