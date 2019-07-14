Konya Karatay Sanayi Sitesi'nde arkadaşıyla birlikte kaldırımda yürüyen bir kişi, iş yerinin bodrum katına ait havalandırma menfezinin tahta kapağına bastı.,

NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Bu sırada tahta kırılınca, menfeze düştü. Olayın etkisiyle şoke olan ve yara almadan kurtulan kişi, kendi imkanlarıyla menfezden çıktı. Yanındaki arkadaşı ise yardım etmek istedi. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına kaydedildi. İki kişi daha sonra hiçbir şey olmamış gibi yola devam etti.

Kaldırımda yürürken, havalandırma menfezine düştü













