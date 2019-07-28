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Kaldırımda yürürken kafasına çöp dolu poşet düştü

Şişli'de bir süre önce beyin ameliyatı geçirdiği öğrenilen kadının kafasına, kaldırımda yürürken çöp poşeti atıldı.

DHA | 28.07.2019 - 10:57..
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Şişli'nin Kurtuluş Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, ismini vermek istemeyen karı-koca yolda yürürken kadının kafasına, bir binanın 3'üncü katından içi çöp dolu poşet düştü.

İki hafta önce beyin ameliyatı olduğu öğrenilen kadın, içinde pet şişe ve karton kutu bulunan poşetin kafasına çarpmasının ardından kısa süreli fenalık geçirdi.

Kaldırımda yürürken kafasına çöp dolu poşet düştü

Kaldırımda yürürken kafasına çöp dolu poşet düştü ViDEO

YARA ALMADAN KURTULDU

Kadının eşinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık görevlileri ve polis sevk edildi. Sağlık görevlileri, herhangi bir yarası olmayan kadını tedbir amacıyla sağlık kontrolünden geçirdi.

Kaldırımda yürürken kafasına çöp dolu poşet düştü

RÜZGAR DÜŞÜRDÜ

Olayın ardından dışarı çıkan poşetin sahibi olduğu belirtilen kadının ise, çöpü pencere kenarına koyduğunu, rüzgarla birlikte oradan düşmüş olabileceğini iddia ettiği öğrenildi.

Çöp poşeti düştüğü sırada kendisinin de yoldan geçtiğini söyleyen Seyfettin Dağkapı ,"Ablanın kafasını tuttuğunu falan gördüm. Sonra biz yukarıya baktık. Herkes ablanın kafasına yukarıdan poşetin düştüğünü söyledi. Sonra yukarıya baktık, camdan nereden atıldığı tespit edildi. Polis ve sağlıkçı arkadaşlar geldi. Çöp de orada duruyor zaten. Kadın daha önce de beyin ameliyatı falan olmuş, bir hafta öncesinde. Kaçıncı yüzyıldayız hala daha aşağıya çöp poşeti atılıyor, daha ne diyeyim." diye konuştu.

Kaldırımda yürürken kafasına çöp dolu poşet düştü

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