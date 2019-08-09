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Kaldırımda yürürken minibüsün çarptığı anne ile kızı öldü

Balıkesir'de kaldırımda yürüyen Naime Kıldır (46) ve kızı Seda Kıldır, panelvan minibüsün çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

DHA | 09.08.2019 - 00:14..
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Edremit-Çanakkale karayolunun 4'üncü kilometresi Kadıköy Mahallesi'nde, İbrahim Bozkurt (63) yönetimindeki 34 ZZ 0815 plakalı panelvan minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kaldırımda yürüyen Naime Kıldır (46) ve kızı Seda Kıldır'a (20) çarptı.

Kaldırımda yürürken minibüsün çarptığı anne ile kızı öldü

ANNE İLE KIZI OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Kazayı görenler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde anne-kızın hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücü İbrahim Bozkurt ile araçta bulunan Nazik Bozkurt ve Ecrin Baykal ise  yaralandı. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan İbrahim Bozkurt'un durumunun ağır olduğu, diğer yaralıların ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaldırımda yürürken minibüsün çarptığı anne ile kızı öldü

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, panelvan minibüsün güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerinde sol şeritten sağ şeride doğru kayarak geldiği, kaldırımda yürüyen Naime Kıldır ve kızı Seda Kıldır’a çarptıktan sonra akaryakıt istasyonuna daldığı görüldü. Kaza sırasında aynı kaldırımda yürüyen bir kişinin ise ölümden döndüğü anlar da kameraya yansıdı.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaldırımda yürürken minibüsün çarptığı anne ile kızı öldü

Kaldırımda yürürken minibüsün çarptığı anne ile kızı öldü

Kaldırımda yürürken minibüsün çarptığı anne ile kızı öldü

Kaldırımda yürürken minibüsün çarptığı anne ile kızı öldü

Kaldırımda yürürken minibüsün çarptığı anne ile kızı öldü

Kaldırımda yürürken minibüsün çarptığı anne ile kızı öldü

Kaldırımda yürürken minibüsün çarptığı anne ile kızı öldü

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