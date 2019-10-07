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Kaldırımda yürürken üzerine beton boru parçası düştü

Beşiktaş'ta Barış Arda Tavman adlı kişi, kaldırımda yürüdüğü sırada üstüne beton boru parçası düştü. Parçanın göğsüne çarpması sonucu yaralanan Tavman, hastaneye kaldırıldı.

DHA | 07.10.2019 - 11:33..
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İstanbul'un Beşiktaş ilçesi Çırağan Caddesi'nde Barış Arda Tavman isimli bir kişi, kaldırımda yürüdüğü sırada, yolun üstündeki yeşillik alanda bir gürültü duydu.

5 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜ

Gürültünün kaynağını bulmak için yukarı bakan Tavman'ın üzerine bir anda beton boru parçası düştü. Barış Arda Tavman, 5 metre yükseklikten düşen beton parçasının göğsüne isabet etmesinin ardından acıyla yere yığıldı.

Kaldırımda yürürken üzerine beton boru parçası düştü

HASTANEYE KALDIRILDI

O sırada yoldan geçen bir polis ekibi, durumu görerek sağlık ekiplerine haber verdi. Ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Tavman, burada tedavi altına alındı. Polis, başka kaza yaşanmaması için beton boru parçasının düştüğü alanı emniyet şeridiyle kapattı.

Kaldırımda yürürken üzerine beton boru parçası düştü

Kaldırımda yürürken üzerine beton boru parçası düştü

Kaldırımda yürürken üzerine beton boru parçası düştü

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