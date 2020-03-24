Kaldırımda yürüyen adamın ölümü kamerada

Erzurum'un Çaykara Caddesi’nde emekli öğretmen olduğu öğrenilen C.B., kaldırımda yürürken bir anda durdu ve saniyeler sonra yüzüstü yere düştü.

Çevre esnafı tarafından çağrılan ambulansla Yakutiye Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan C.B., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Emekli öğretmenin ani ölümü güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaldırımda yürüyen vatandaşın ani ölümü İZLE

SOLUNUM YETMEZLİĞİNDEN KALBİ DURDU

Emekli öğretmen C.B.’nin KOAH hastalığının bulunduğu ve solunum yetmezliği yüzünden kalbinin durduğu bildirildi. C.B., dün kılınan cenaze namazının ardından Erzurum’da toprağa verildi.