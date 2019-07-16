Kaldırımda yürüyen yayaya çarpan taksici

Kuzey Irak'ta şehit olan asker için tören düzenlendi

Her bayram öncesi emeklilere ödenen 1000 liralık ikramiye, Kurban Bayramı öncesinde de hesaplarda olacak.

Galatasaray'ın deplasman forması internete sızdı. Sarı-kırmızılılar bu sezon deplasmanda gri formayla mücadele edecek.

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Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı

Temmuz ayında yağmurlu ve serin havanın etkisi altında olan İstabul'da yağış perşembe gününe kadar devam edecek.