Kaldırımda yürüyen yayaya çarpan taksici

Taksim Meydanı’nda kaldırımda yürüyen vatandaşa M. K, yönetimindeki 34 TEZ 06 plakalı ticari taksi çarptı. Hafif şekilde yaralanan vatandaş, durumu hemen yakınındaki polise bildirdi.
KAÇMAYA ÇALIŞTI
Polis ekipleri, kaçmaya çalışan sürücüyü yakalayarak, araçta arama yaptı.
488 TL PARA CEZASI
Polis ekipleri bunun üzerine sürücüye ‘kaldırımda yürüyen yayaya yol vermeme, yayaya çarpma’ suçlarından 488 TL para cezası kesti.
ÇALIŞMA RUHSATININ OLMADIĞI TESPİT EDİLDİ
Aracın evraklarını inceleyen polis ekipleri, aracının çalışma ruhsatının olmadığını tespit etti. Bunun üzerine bağlanan araç, çekici ile otoparka çekildi.