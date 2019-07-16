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Kaldırımda yürüyen yayaya çarpan taksici

Beyoğlu'nda kaldırımda yürüyen vatandaşa, çarpıp kaçmaya çalışan ticari taksi sürücüsü yakalanarak para cezası kesildi.

İHA | 16.07.2019 - 09:35..
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Taksim Meydanı’nda kaldırımda yürüyen vatandaşa M. K, yönetimindeki 34 TEZ 06 plakalı ticari taksi çarptı. Hafif şekilde yaralanan vatandaş, durumu hemen yakınındaki polise bildirdi.

KAÇMAYA ÇALIŞTI

Polis ekipleri, kaçmaya çalışan sürücüyü yakalayarak, araçta arama yaptı.

Kaldırımda yürüyen yayaya çarpan taksici

488 TL PARA CEZASI

Polis ekipleri bunun üzerine sürücüye ‘kaldırımda yürüyen yayaya yol vermeme, yayaya çarpma’ suçlarından 488 TL para cezası kesti.

Kaldırımda yürüyen yayaya çarpan taksici

ÇALIŞMA RUHSATININ OLMADIĞI TESPİT EDİLDİ

Aracın evraklarını inceleyen polis ekipleri, aracının çalışma ruhsatının olmadığını tespit etti. Bunun üzerine bağlanan araç, çekici ile otoparka çekildi.

Kaldırımda yürüyen yayaya çarpan taksici

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