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Kalıcı güzelliğin peşinde hikâyeler: Güzele Bakan Karınca

Güzele Bakan Karınca, Sevinç Çokum’un 1991-2000 yılları arasında dokunaklı ve kalıcı güzelliği arayış yazılarından oluşuyor…

Özel İçerik | 02.05.2019 - 09:41..
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Güzele Bakan Karınca

Hisarcılar akımı temsilcilerinden hikâye, roman ve senaryo yazarı Sevinç Çokum’un 1972’de yayımlanan ilk öyküsü “Bir Eski Sokak Sesi” ile edebiyata giriş yaptı. Yine ilk hikâyelerini “Eğik Ağaçlar” adın verdiği bir kitapta toplayıp 1972’de yayımladı. Şiirleri de yayımlanan Çokum, Behçet Necatigil’den aldığı tavsiyeyle öyküye yoğunlaştı.

İşte ”Güzele Bakan Karınca” da, 1991-2000 yılları arasında yazdığı yazılarında oluşuyor…

Güzele Bakan Karınca - Sevinç Çokum

(Sevinç Çokum)

GÜZELE BAKAN KARINCA

Bazen bir şiir takılır dilimize. Geçmişten... Loş bir sınıfın penceresinden sonbahar serinlikleri içinde gülümser... Kimindir bilemeyiz. Yıllar sonra durup düşünürüz. Ne zaman, nasıl bir heyecanla, hangi şartlarda yazıldığını...

Bu kitapta hikâyeler kalıcı güzelliğin peşinde! Yazar, çoğu kez hafızamızda, kiminin şairi silinip gitmiş, kimisi unutulmuş birçok tanıdık mısralar üzerinden geçmiş zamanın peşinden gidiyor. Bununla da yetinmeyip okuyucuyu her şeyin daha bir estetiğe; daha bir düşünmeye, duyguya, derinliğe meyyal olduğu zamanlara; kelimelerin daha seçkin, daha anlamlı olduğu yaşantılara; şimdiki gibi içi boşaltılmış değil sahici bir karşılığı olan değerlere götürüyor…

İnsanlara, tezgâhlara, kâğıtlara kolaydı

Biz bu kadar eğilmezdik çocuklar olmasaydı...

Güzele Bakan Karınca - Sevinç Çokum

Güzele Bakan Karınca

Sevinç Çokum

Kapı Yayınları

S.: 190

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Damla Karakuş

[email protected]

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