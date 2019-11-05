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Kalifornia'da raylara düşen adamı görevli kurtardı

Trenin istasyona yaklaştığı sırada dengesini kaybederek raylara düşen adam kıl payı kurtuldu.

DHA | 05.11.2019 - 18:58..
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ABD'nin Kalifornia eyaletinde trenin perona yaklaştığı sırada raylara düşen adamın kurtarılma görüntüleri anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Oakland kentinde bulunan BART Metro İstasyonu’nda, trenin istasyona yanaştığı sırada raylara düşen adam, istasyon görevlisi John O’Connor (24) tarafından son anda kurtarıldı.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, adamın raylara doğru yürüdüğü ve düştüğü, O’Connor’ın ise kolundan tuttuğu adamı son anda platforma geri çektiği görülüyor.

Metro raylarına düşen adamı görevli kurtardı VİDEO

''BAŞARAMAYACAĞIMI DÜŞÜNDÜM''

ABD medyasına konuşan O’Connor, “Onu orada gördüğümde başaramayacağını düşündüm. Çünkü raylara indiğinizde platforma geri çıkmak kolay değildir. Neyse ki o an oradaydım” dedi.

ABD medyası tarafından kahraman ilan edilen O’Connor, bunun ona garip hissettirdiğini, polis ve itfaiye çalışanlarının her gün bu şekilde hayat kurtardığını ancak yeterli takdir almadıklarını söyledi.

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