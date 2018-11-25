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Kalifornia'nın en büyük yangını söndürüldü

ABD Kalifornia'da 8 Kasım'dan bu yana devam eden ve 85 kişinin hayatını kaybettiği yangın tamamen söndürüldü.

AA | 25.11.2018 - 20:24..
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Amerikan basınında yer alan haberlere göre, eyaletin kuzeyini etkisi altına alan ve "Camp yangını" olarak isimlendirilen orman yangını, bu sabah itibarıyla tamamen söndürüldü.

ÖLÜ SAYISI 85'E YÜKSELDİ

Öte yandan, 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla yangındaki toplam can kaybı sayısı 85'i buldu.

Yangında kaybolan 251 kişiden de hala haber alınmazken, can kaybının artmasından endişe edildiği belirtildi.

Eyaletin kuzeyindeki Paradise kasabasında 8 Kasım'da başlayan orman yangınları, yaklaşık 14 bin ev, 514 iş yeri ve 4 bin 265 binayı yok etti.

620 KİLOMETREKAREYİ ETKİLEDİ

Toplamda yaklaşık 620 kilometrekarelik alanı etkisi altına alan yangın, Chicago kentinin yüzölçümüne ulaşmıştı.

Camp yangını, Kalifornia tarihinin "en büyük ve en çok can kaybının yaşandığı" orman yangını olarak kayıtlara geçti.

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