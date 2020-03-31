Kaliforniya'da emekli sağlık personeli göreve çağrıldı

ABD'nin Kaliforniya eyaletinin önümüzdeki günlerde ülkedeki koronavirüs salgının merkez üssü haline gelmesi beklenirken Vali Gavin Newsom son gelişmelere ilişkin açıklamada bulundu.

YOĞUN BAKIMA ALINAN HASTALAR ÜÇ KATINA ÇIKACAK

Newsom, eyalette koronavirüs nedeniyle hastaneye yatırılanların 4 gün içinde neredeyse iki katına çıkacağını öne sürerek, yoğun bakıma alınan hastaların da üç katına çıkacağını kaydetti.

1 GÜNDE BİN 421 KİŞİ HASTANEYE YATIRILDI

Açıklamasında bugün itibarıyla koronavirüs nedeniyle bin 421 kişi hastaneye kaldırıldığını söyleyen Newsom, 4 gün önce bu sayının 746 olduğu bilgisini verdi.

Newsom'a göre, yine aynı sürede yoğun bakıma alınan hasta sayısı 200'den 597'ye yükseldi ve eyalette 5.763 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı.

TIP ÖĞRENCİLERİNİ VE EMEKLİ SAĞLIK PERSONELLERİNİ GÖREVE ÇAĞIRDI

Hastane ve yoğun bakım hizmetlerine duyulan ihtiyaçtaki bu hızlı artış ise Vali Newsom'un, emekli doktorlar ve hemşireleri, bunların yanı sıra tıp öğrencilerini de hastane ve kliniklerde göreve çağırmasına neden oldu. Ayrıca bu çağrıyı duyurmak adına bir web sitesi oluşturuldu.

Newsom'un çağrısına göre valilik, emekli sağlık personelleri ve öğrencilerin lisanslarının yeniden etkinleştirilmesine yardımcı olacak.

"SİZE İHTİYACIMIZ VAR"

Vali, konuya ilişkin açıklamasında "Hemşirelik okulu öğrencisi, tıp fakültesi öğrencisiyseniz; son birkaç yıl içinde emekli olduysanız size ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.