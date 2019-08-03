Akşam saatlerinde San Diego'da, sahilin hemen yanında bulunan bir uçurumda çökme meydana geldi.

3 ÖLÜ, 2 YARALI

Olayda 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı. Yerel yönetimden yapılan açıklamada 1 kişinin olay yerinde, diğer ikisinin de kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Kaliforniya'da uçurum çöktü: 3 ölü VİDEO



UYARILARI DİKKATE ALMADILAR

Hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi. Ayrıca ilçe belediyesi, girmenin yasak olduğu ve tabelalarla uyarılar bulunmasına rağmen bu alana giren kişilerin uyarıları dikkate almadığını açıkladı. Yetkililer, yamacın 9 metre yükseklikten çöktüğünü kaydetti.