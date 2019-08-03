taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5555
Euro
6.1732
Altın
1440.84
Borsa
99679.44
Gram Altın
257.43

Kaliforniya'da uçurum çöktü: 3 ölü

Kaliforniya eyaletinin San Diego şehri yakınında, üstünde insanların bulunduğu uçurum çökünce 3 kişi yaşamını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

İHA | 03.08.2019 - 11:57..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Akşam saatlerinde San Diego'da, sahilin hemen yanında bulunan bir uçurumda çökme meydana geldi.

Kaliforniya'da uçurum çöktü: 3 ölü

3 ÖLÜ, 2 YARALI

Olayda 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı. Yerel yönetimden yapılan açıklamada 1 kişinin olay yerinde, diğer ikisinin de kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Kaliforniya'da uçurum çöktü: 3 ölü VİDEO

Kaliforniya'da uçurum çöktü: 3 ölü

UYARILARI DİKKATE ALMADILAR

Hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi. Ayrıca ilçe belediyesi, girmenin yasak olduğu ve tabelalarla uyarılar bulunmasına rağmen bu alana giren kişilerin uyarıları dikkate almadığını açıkladı. Yetkililer, yamacın 9 metre yükseklikten çöktüğünü kaydetti.

Kaliforniya'da uçurum çöktü: 3 ölü

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İngiltere'de Boris Johnson, ara seçimleri kaybetti

İngiltere'de Boris Johnson, ara seçimleri kaybetti

10
Çinlilerden Amerika'ya ticaret resti

Çinlilerden Amerika'ya ticaret resti

59
Matild Manukyan'ın paylaşılamayan mirası

Matild Manukyan'ın paylaşılamayan mirası

80
Roma'dan F.Bahçelileri heyecanlandıran Kolarov tweet'i

Roma'dan F.Bahçelileri heyecanlandıran Kolarov tweet'i

26
Gonca Vuslateri'den dekolteli paylaşım

Gonca Vuslateri'den dekolteli paylaşım

78
ABD ile Rusya arasındaki nükleer anlaşma resmen bitti

ABD ile Rusya arasındaki nükleer anlaşma resmen bitti

25
Messi'ye 3 ay men cezası

Messi'ye 3 ay men cezası

21
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir