ABD'nin Kaliforniya eyaletinde, orman yangınları bir türlü söndürülemedi. Eyalet çapında ise acil durum ilan edildi.

200 BİN KİŞİ EVLERİNDEN TAHLİYE EDİLDİ

Kuvvetli rüzgarlar nedeniyle yangının büyük bir alana yayıldığı, 175 bini Santa Rosa kentinde olmak üzere toplam 200 bin kişinin evlerinden tahliye edildiği belirtildi. Binlerce kişinin evlerinden ayrılması üzerine kentin caddelerinde trafik oluştu.

Kaliforniya'daki yangın henüz söndürülemedi VİDEO



TARİHİN EN BÜYÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kuvvetli rüzgarların, elektrik hatlarına zarar vererek yeni yangınlara neden olabileceği uyarısı yapıldı. Binlerce yangın nedeniyle tehdit altında olan eyalette, tarihin en büyük elektrik kesintisi yaşanıyor.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Eyalette yaklaşık bir milyon kişinin elektriksiz kaldığı belirtilirken, elektrik şirketleri hasarlı kabloların yangını artırmasına engel olmak için çalışmalarını sürdürüyor.

400 EVDE HASAR MEYDANA GELDİ

Sonoma bölgesinde geçtiğimiz çarşamba günü başlayan "Kincade Yangını"nında, yaklaşık 20 bin hektar arazi küle döndü. Yangında 400 evde hasar meydana geldiği belirtildi.