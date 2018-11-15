Kaliforniya'daki yangın tüm canlıları zor durumda bıraktı

Kaliforniya eyaleti tarihinin en büyük yangınıyla karşı karşıya kaldı. ABD'nin California eyaletinde devam eden yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 56'ya yükseldi.

YÜZYILIN ÖLÜMCÜL YANGINLARINDAN

Yetkililer, eyaletin kuzeyinde 8 Kasım'dan beri devam eden yangının yüzyılın en ölümcülü olduğunu söyledi. Yangında, 9 binden fazla yapı da kullanılamaz hale geldi ve bin 300'den fazla kişi barınaklara sığındı.

DİĞER CANLILAR DA ZARAR GÖRDÜ

Eyalet tarihinin en ölümcül yangını olan felaketten yaban hayatı ve evcil hayvanlar da büyük zarar gördü. Yangından yaralı olarak kurtarılan hayvanlardan biri de Paradise'de bir evin havuzuna atlayarak kurtulan bir at.

AT TEDAVİ ALTINA ALINDI

Jeff Hill adlı bir kişi, sağ kalan olup olmadığını kontrol etmek için gittiği kasabada bir avin havuzunda atı buldu.

Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Hill, "Hayatta kalmaktan umudunu kesmiş sözlerle bana bakıyordu." dedi. Canını havuza atlayarak kurtaran at, tedavi altına alındı.