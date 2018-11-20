taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.327
Euro
6.1082
Altın
1223.36
Borsa
94570.9
Gram Altın
209.678

Kaliforniya'daki yangında 699 kişiden hala haber alınamadı

Kaliforniya'daki yangında ölenlerin sayısı 79'a yükseldi.

AA | 20.11.2018 - 08:17..
  1. Haberler
  2. Dünya

ABD'nin Kaliforniya eyaletinin kuzeyinde devam eden ve eyalet tarihinin en büyük orman yangını olan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 79'a yükseldi.

Butte Bölgesi Şerifi Kory Honea, düzenlediği basın toplantısında, eyaletin kuzeyinde süren Camp Yangını'nda son olarak iki kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını ve toplam can kaybının 79'u bulduğunu söyledi.

Yangında 699 kişiden de hala haber alınamadığını kaydeden Honea, 12 bine yakın yapının ise kül olduğunu sözlerine ekledi.

Kaliforniya'daki yangında 699 kişiden hala haber alınamadı

Camp Yangını şu ana kadar 611 kilometrekarelik bir alana yayıldı.

EYALETİN GÜNEYİNDE DE YANGINLAR SÜRÜYOR

Eyaletin güneyinde devam eden yangınlarda da 3 kişi yaşamını yitirdi, 450 ev ciddi hasar gördü.

Kaliforniya'daki yangında 699 kişiden hala haber alınamadı

Güneydeki yangında evi zarar gören, tamamen yanan veya yangın nedeniyle evini terk etmek zorunda kalan ünlüler arasında oyuncu Scott Baio, yönetmen Guillermo del Toro, reality show yıldızı Kim Kardashian, oyuncu Alyssa Milano ve oyuncu Rainn Wilson gibi isimler bulunuyor.

Kaliforniya'daki yangında 699 kişiden hala haber alınamadı

Kaliforniya'daki yangında 699 kişiden hala haber alınamadı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Trump: Artık Pakistan'a ödeme yapmayacağız

Trump: Artık Pakistan'a ödeme yapmayacağız

54
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, BBC'ye konuştu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, BBC'ye konuştu

26
12 ülkeye büyükelçi atamaları

12 ülkeye büyükelçi atamaları

23
Meclis'te milletvekilleri arasında sert tartışma VİDEO

Meclis'te milletvekilleri arasında sert tartışma VİDEO

39
Babel'den Beşiktaş'a kötü haber

Babel'den Beşiktaş'a kötü haber

34
Erdoğan, Putin'e kitap hediye etti

Erdoğan, Putin'e kitap hediye etti

20
ABD Kongresi'nde başörtüsü yasağına karşı başvuru

ABD Kongresi'nde başörtüsü yasağına karşı başvuru

28
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir