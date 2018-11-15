Kaliforniya'daki yangında ölenlerin sayısı 56'ya yükseldi

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde devam eden yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 56'ya yükseldi.

EN ÖLÜMCÜL DÜZEYDE

Yetkililer, eyaletin kuzeyinde 8 Kasım'dan beri devam eden yangının yüzyılın en ölümcülü olduğunu söyledi.

En az 56 kişinin hayatını kaybettiği yangında, 9 binden fazla yapı da kullanılamaz hale geldi ve bin 300'den fazla kişi barınaklara sığındı.

ARAMA KURTARMA KÖPEKLERİ ÇALIŞIYOR

Enkaz alanında acil durum ekipleri arama faaliyetlerini yürütürken, insan kokusuna duyarlı köpekler de ölü ya da diri olarak mahsur kalanların kurtarılması için aramalara katılıyor.

5 BİNDEN FAZLA İTFAİYE

Yetkililer 130 kişiden ise hala haber alınamadığını bildirdi. Yangının söndürülmesi için 5 binden fazla itfaiyeci görev yapıyor.

Eyaletin güneyinde kullanılamaz hale gelen yapılar arasında, İskoç aktör Gerard Butler, şarkıcı Miley Cyrus, oyuncu Scott Baio, yönetmen Guillermo del Toro, Kim Kardashian, oyuncu Alyssa Milano ve Rainn Wilson gibi isimlerin evleri de bulunuyor.