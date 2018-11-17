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Kaliforniya'daki yangınlarda ölü sayısı 74'e yükseldi

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde etkili olan yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısının 74'e çıktığı bildirildi.

AA | 17.11.2018 - 13:35..
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CNN'in haberine göre, Butte Bölgesi Şerifi Cory Honea, düzenlediği basın toplantısında, 3'ü güneydeki yangınlarda olmak üzere ölenlerin sayısının 74'e yükseldiğini açıkladı. Honea, binden fazla kişiden ise hala haber alınamadığını söyledi.

11 BİNDEN FAZLA YAPI KÜL OLDU

Kaliforniya'nın kuzeyinde devam eden ve yaklaşık 570 kilometrekareye yayılan yangın, 11 binden fazla yapıyı kullanılamaz hale getirdi. Yetkililer, eyaletin güneyinde süren yangınlarda da yaklaşık 450 evin ciddi hasar gördüğünü bildirdi.

Kaliforniya'daki yangınlarda ölü sayısı 74'e yükseldi

Güneyde devam eden yangından etkilenenler arasında dünyaca ünlü yıldızlar da var. Bu bölgede evi zarar gören, tamamen yanan veya yangın nedeniyle evini terk etmek zorunda kalan ünlüler arasında oyuncu Scott Baio, yönetmen Guillermo del Toro, reality show yıldızı Kim Kardashian, oyuncu Alyssa Milano ve oyuncu Rainn Wilson gibi isimler bulunuyor.

Kaliforniya'daki yangınlarda ölü sayısı 74'e yükseldi

Ayrıca Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kaliforniya eyaletini ziyaret ederek yangından etkilenenlerle bir araya geleceğini duyurdu.

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