Kaliforniya'daki esrarengiz Berryessa Gölü'nün sırrı

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan çukur hakkında, 'başka bir dünyaya açılan kapı' gibi saçma söylentiler çıksa da Berryessa Gölü'ndeki bu delik aslında önemli bir amaca hizmet ediyor. Bu çukur, gölün kapasitesinin aşıldığı durumlarda, fazla suyun depolanması için oluşturulmuş bir dolusavak. Mühendisler, barajların taşmasını önlemek için doğaya muhteşem bir poz vermişler.

GÖLÜN TAŞMASINI ENGELLEME İŞLEVİ GÖRÜYOR

''Dolusavak da ne ki?'' diye merak edenlere kısaca tanımlayayım: Dolusavaklar, taşkın mevsiminde baraj depolamasının kapasitesini aşmaması için inşa edilmiş yapılara deniyor. Bu tanım sana Berryessa Gölü'ndeki bu gizemi açıklıyor olsa gerek.

Aşağıdaki videoyu mutlaka izle; suyun savaktan içeri çekildiği anlardaki görüntüler insanı alıp götürüyor...

Gizemli Berryessa Gölü

Berryessa Gölü, doğu tarafında 2000 dönümlük yaban hayatı alanını barındıran Napa İlçesindeki en büyük göl. Yağış aldığı zamanlarda bu miktar artıyor ve su miktarı gölün kapasitesini aşıyor. Haliyle taşma ile doğal afetler ve maddi hasarlar da kaçınılmaz oluyor.

HURAFELİ DEDİKODULAR HİKAYE, BU ÇUKUR SADECE BİR SAVAK

Bu doğaüstü girdap görenleri hayrete düşürüyor olsa da, açıklanamayacak bir durum yok. Dolusavağa su aktığında oluşan illüzyon görüntüsü görenleri etkilediği için, delik hakkında hurafeli söylentiler de eksik olmuyor tabii. Ürpertici görünen girdap ilk bakışta bir doğa olayı gibi görülse de, aslında sadece bir barajın taşma savağı.

BİR NEVİ GÜVENLİK ÖNLEMİ

1953-1957 yılları arasında inşa edilen 22 metre çapa sahip olan dev taşma savağı, barajdaki su seviyesine göre taşmayı önleyen bir emniyet kanalı. Barajdaki su seviyesi arttığında otomatik olarak devreye giren savak, suyun taşmasını ve olası bir tehlikeyi önlüyor.

GÖL VE ÇEVRESİNDE YAPILACAKLAR

Kürek sporları: Gölde iki marina ve üç dinlenme tesisi var. Kayak, kano ve kürek çekme gibi raket sporları giderek daha popüler hale geliyor.

Yürüyüş ve piknik yapabilirsin: Gölün çevresinde vahşi yaşamı gözlemleyip, meşe ile süslenmiş çimenli tepeler arasında harika manzaraların tadını çıkarmaya başla.

Balık tutabilirsin: Olta balıkçılığı sizin için ise, alabalık, yayın balığı, crappie ve bluegill gibi hem soğuk hem de sıcak su türleri için balık tutabilirsin.

Kamp yapabilirsin: Gölün çevresindeki ormanlık arazi kamp kurmak için birebir. Keza çevre bölgelerden çılgın kampçıların bir numaralı adresi.

Yüzebilirsin: Berryessa'nın belli bölgelerinde plajlar var. Yazın ziyaret edersen suyun tadını çıkarabilirsin.

Bisiklet sürebilirsin: Gündelik kullanım alanlarının hepsinde bisiklete izin veriliyor. Gölü çevreleyen yoldaki parkurlar çeşitli arazi ve zorluklar sunuyor.

Kuş gözlemciliği: Kartallar, şahinler, ötücü kuşlar ve vahşi hindiler burada görebileceğin türlerden sadece birkaçı.









