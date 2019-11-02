Kalın, ABD Temsilciler Meclisi heyeti ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Temsilciler Meclisi heyeti ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi.

SURİYELİ MÜLTECİLER KONUŞULDU

ABD Temsilciler Meclisi'nde çıkan iki tasarı hakkındaki rahatsızlığın dile getirildiği görüşmede, Suriyeli mültecilerin güvenli, gönüllü ve onurlu bir şekilde geri dönüşü ile ilgili Türkiye'nin çalışmaları ve çabaları hakkında bilgi verilirken bu konuda uluslararası toplumun da sorumluluk alması gerektiğine işaret edildi.

Görüşmede, aşırıcılığın küresel bir sorun olduğu ve uluslararası toplumun bu konuda daha fazla çaba sarf etmesi gerektiği de vurgulandı.