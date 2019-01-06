Kalın: Türkiye'nin hedefi terör örgütleri

Kalın, şöyle devam etti:

"Bir terör örgütünün Kürtleri temsil ettiğini ileri sürmek, her şeyden önce Kürt kardeşlerimize saygısızlıktır."

"AMACIMIZ KÜRTLERİ TERÖR ÖRGÜTÜNÜN ZULMÜNDEN KURTARMAK"

Kalın, Türkiye'nin PKK ve Suriye uzantılarına yönelik mücadelesinin bir amacının da Kürtleri bu terör örgütünün zulmünden ve baskısından kurtarmak olduğunu söyledi.

"TÜRKİYE ÇABALARINA KARARLILIKLA DEVAM EDECEKTİR"

Türkiye'nin Suriye'de çözüm için çabalarını sürdüreceğini belirten Kalın, şunları kaydetti:

"Türkiye, Suriyeli kardeşleri arasında hiçbir dini, etnik ve mezhebi ayrım yapmadan savaşın sona ermesi, güvenliğin sağlanması ve siyasi geçiş sürecinin uygulanması için çabalarına kararlılıkla devam edecektir."