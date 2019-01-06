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Kalın: Türkiye'nin hedefi terör örgütleri

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Türkiye’nin Kürtleri hedef aldığı iddiası akıl dışıdır. Türkiye'nin hedefi DEAŞ ve PKK/PYD/YPG terör örgütleridir." değerlendirmesinde bulundu.

AA | 06.01.2019 - 16:32..
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Kalın, şöyle devam etti:

"Bir terör örgütünün Kürtleri temsil ettiğini ileri sürmek, her şeyden önce Kürt kardeşlerimize saygısızlıktır."

"AMACIMIZ KÜRTLERİ TERÖR ÖRGÜTÜNÜN ZULMÜNDEN KURTARMAK"

Kalın, Türkiye'nin PKK ve Suriye uzantılarına yönelik mücadelesinin bir amacının da Kürtleri bu terör örgütünün zulmünden ve baskısından kurtarmak olduğunu söyledi.

"TÜRKİYE ÇABALARINA KARARLILIKLA DEVAM EDECEKTİR"

Türkiye'nin Suriye'de çözüm için çabalarını sürdüreceğini belirten Kalın, şunları kaydetti:

"Türkiye, Suriyeli kardeşleri arasında hiçbir dini, etnik ve mezhebi ayrım yapmadan savaşın sona ermesi, güvenliğin sağlanması ve siyasi geçiş sürecinin uygulanması için çabalarına kararlılıkla devam edecektir."

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