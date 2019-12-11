Kalın'dan S-400 açıklaması: Devam edecek

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın 2019'un son kabine toplantısı sonrası basın açıklaması yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD senatosu Dış İlişkiler Komitesi'nde Türkiye'ye yaptırımlar öngören tasarının kabul edilmesi üzerine yaptığı değerlendirme hakkında sert konuştu.

"SONUNA KADAR S-400"

Kalın yaptığı açıklamada "Bu tasarımın kabul edilmesi bizim S-400 programında bir değişikliğe neden olmaz, S-400 süreci devam edecek.

Cumhurbaşkanımızın çizdiği çerçeve net, S-400'lerden geri adım söz konusu değil ve bunu kullandığımızda bir riskin oluşmaması için gerekli düzenlemeleri yapacağız. Patriotları almaya hazır olduğumuzu da söyledik. Macron da 'Avrupa'nın ürettiği SAMP-T füzelerini teklif ettik ama Türkiye almadı' dedi. Bu doğru değil." ifadelerini kullandı.