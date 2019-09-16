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Kalp ameliyatına girmeden önce evlilik teklifi etti

28 yaşındaki İsa Özcan, kanseri yenen ve en büyük destekçisi kız arkadaşına, kalp ameliyatına girmeden önce evlenme teklifi etti.

DHA | 16.09.2019 - 16:23..
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Yaklaşık 2 yıl önce taşikardi hastası Bilgi Teknolojileri Sistem Analisti İsa Özcan'a, (28) kalp pili takıldı. Özcan'ın ameliyatının ardından kısa bir süre sonra kız arkadaşı Lojistik Uzmanı Neslihan Diyar'a (25) da Lenf Kanseri (lenfoma) teşhisi konulunca, ikili için zor bir dönem başladı.

AMELİYATTAN ÖNCE EVLİLİK TEKLİFİ ETTİ

Çift, zorlu geçen tedavi süreçlerinde birbirlerine destek olurken Diyar, 6 aylık tedavisinin ardından kanseri yendi. Özcan'ın ise tedavisi için riskli bir ameliyat daha olması gerekti. Özcan, ameliyathaneye alınmadan hemen önce kız arkadaşına evlilik teklifi etti.

AMELİYAT BAŞARILI GEÇTİ

Diyar ise teklifi kabul etti. Ameliyatı başarılı geçen ve sağlığına kavuşan Özcan ile Diyar, yakında yapacakları düğün için hazırlıklara başladı.

Kalp ameliyatına girmeden önce evlilik teklifi etti

 

"SEVGİSİYLE BENİ İYİLEŞTİRDİ"

Özcan, hastalık sürecini ve nasıl evlilik teklifi ettiğini şu sözlerle anlattı: "Benim hastalığım 27 yaşında başladı. Daha önce hiçbir belirti yoktu ve ben askerliğimi bile sağlıklı koşullarda yapabilmiş bir bireydim. Sonra çarpıntılarım sıklaşınca Fethi Hocam ile tanıştım. O süre zarfında kız arkadaşım, benim hep yanımda oldu. Öncelikle hocamın ilminden dolayı ona teşekkür ediyorum. Sonrasında kız arkadaşımın sevgisinden dolayı. O sevgisiyle beni iyileştirdi diyebilirim. Kalp hastalığının psikolojik boyutu çok önem arz ediyor bence. Bende taşikardi hastalığı var. Nabzım birden 200-220'lere geliyordu. Bu süreç sıklaşınca hocamın bazı tavsiyeleri oldu. Sonrasında ben kız arkadaşımla evlilik kararı aldım. Bu tedavi sırasında tam ameliyathaneye giderken, kız arkadaşıma  evlilik teklifi ettim."

Kalp ameliyatına girmeden önce evlilik teklifi etti

"DAHA ANLAMLI BİR TEKLİF OLAMAZDI"

Aldığı teklif karşısında şaşkınlığa uğradığını dile getiren Diyar ise, "Hiç beklemiyordum. Bir anda yatağından kalktı ameliyata giderken, dedim ki vazgeçti. Ameliyata girmeyecek herhalde. Ama sonra bir şeyler anlatıyor bana, hatırlamıyorum da şu anda ne dediğini. İkna etmeye çalışıyorum geleceksin, döneceksin diye. Bu arada yatakta bir şey arıyor ama ben hala anlamadım. Sonra yüzüğü çıkarttı ve evlilik teklifi etti zaten. Çok şaşkın olduğum için yüzüğü kutusuyla almışım. Ama çok değişikti. Bizim için herhalde daha anlamlı bir evlilik teklifi olamazdı. İsa'nın rahatsızlığının başıydı galiba, ilk ameliyatına girmişti. Yaklaşık bir ay sonra ben bir rahatsızlık geçirdim. Bana da Lenfoma kanseri teşhisi konuldu. 6 ay tedavi gördüm. Çok şükür şu an sağlıklıyım. O da sağlıklı. Düğün için kesin bir tarih yok. Araştırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kalp ameliyatına girmeden önce evlilik teklifi etti

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