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Kalp krizi geçiren koronalı hastaya anjiyo yapıldı

Bursa’da koronavirüs nedeniyle tedavi altına alınan 58 yaşındaki erkek hasta kalp krizi geçirince, kapalı iki kalp damarına stent takıldı.

İHA |
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Kalp krizi geçiren koronalı hastaya anjiyo yapıldı

Avrupa’nın birçok ülkesi, doktorların hasta seçtiği haberleri ile çalkalanırken, canını dişine takarak koronavirüsle mücadele eden Türk doktorları ise yaptıkları operasyonlarla dünyadaki diğer meslektaşlarına örnek oluyor.

KORONALI HASTAYA ANJİYO

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde koronavirüs testleri pozitif çıkan 58 yaşındaki bir adamın EKG sonuçlarından kalp krizi geçirdiğini belirleyen doktorlar, hastayı anjiyoya aldı.

Kalp krizi geçiren koronalı hastaya anjiyo yapıldı

OPERASYON BAŞARILI GEÇTİ

Koronaya karşı tedbir alan doktor ekibi, hastanın kalbe giden tıkalı iki damarını balonla genişlettikten sonra stent takmayı başardı. Hasta 2 saat süren başarılı operasyonun ardından yeniden karantina odasına alındı.

Kalp krizi geçiren koronalı hastaya anjiyo yapıldı

TIKALI DAMARLARI AÇILDI

Nadir görülen operasyonla ilgili konuşan Kardiyoloji Kliniğinde görevli Doç. Dr. Erhan Tenekecioğlu, "Bugün hastanemizde korona şüphesiyle yatmakta olan 58 yaşında erkek bir hastamızın serviste yatarken başlayan göğüs ağrılarının olması üzerine EKG’si çekildi. EKG’de hastanın akut kalp krizi geçirmekte olduğu tespit edildi. Bunun üzerine acilen anjiyo ve stent yapılması için hasta kliniğimize devredildi. Hastayı hemen anjiyografi ünitesine aldık. Biz de gerekli tedbiri aldık. Tulumlarımızı, maskelerimizi, gözlüklerimizi giyerek operasyona başladık. Hastanın anjiyosunda tam tıkalı olan damara telle ilerledikten sonra ince bir balon ile önce genişletme işlemi yaptık. Daha sonra tıkalı olan yere stentimizi gönderdik. Damarı açtıktan sonra ileride ikinci bir darlık olduğunu gördük. Oraya da ikinci bir stent takarak arada boşluk kalmaması için iki stentin birleşmesini sağladık. İşlemimizin sonunda hastanın damarı tam açıldı." diye konuştu.

Kalp krizi geçiren koronalı hastaya anjiyo yapıldı

Kalp krizi geçiren koronalı hastaya anjiyo yapıldı

HASTA KARANTİNADA

Koronavirüs testi pozitif çıkan hastanın genel durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan operasyon sırasında anjiyografi cihazı ekranı üzerine yapıştırılmış #EvdeKalTR ve #MutluOlYeter notu dikkat çekti.

Kalp krizi geçiren koronalı hastaya anjiyo yapıldı

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