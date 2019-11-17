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Kalp krizi geçiren şahsa sedye üstünde kalp masajı yaptı

Bartın'da muayene için gittiği hastanenin bahçesinde kalp krizi geçiren yaşlı adama, doktorlar sedye üstünde kalp masajı yaptı, ancak yaşlı adam kurtarılamadı.

İHA | 17.11.2019 - 05:15..
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70 yaşındaki Metin Ay, muayene olmak için gittiği Bartın Devlet Hastanesi bahçesinde aniden yere yığıldı.

Durumun bildirilmesinin ardından olay yerine gelen acil servis ekipleri tarafından sedyeye alınan yaşlı adamın kalp krizi geçirdiği belirlendi.

Kalp krizi geçiren şahsa sedye üstünde kalp masajı yaptı

Kalp krizi geçiren şahsa doktordan sedye üstünde kalp masajı -1

SEDYEYE ÇIKTI, KALP MASAJI YAPTI AMA KURTARAMADI

Bunun üzerine olay yerine çağrılan doktor, sedyeye çıkarak Metin Ay’a kalp masajı yapmaya başladı. Yaşlı adam yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olay anı hastane bahçesindeki diğer vatandaşlar tarafından cep telefonu ile anbean kaydedildi.

Kalp krizi geçiren şahsa sedye üstünde kalp masajı yaptı

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