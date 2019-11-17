70 yaşındaki Metin Ay, muayene olmak için gittiği Bartın Devlet Hastanesi bahçesinde aniden yere yığıldı.

Durumun bildirilmesinin ardından olay yerine gelen acil servis ekipleri tarafından sedyeye alınan yaşlı adamın kalp krizi geçirdiği belirlendi.

Kalp krizi geçiren şahsa sedye üstünde kalp masajı yaptı

SEDYEYE ÇIKTI, KALP MASAJI YAPTI AMA KURTARAMADI

Bunun üzerine olay yerine çağrılan doktor, sedyeye çıkarak Metin Ay’a kalp masajı yapmaya başladı. Yaşlı adam yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olay anı hastane bahçesindeki diğer vatandaşlar tarafından cep telefonu ile anbean kaydedildi.