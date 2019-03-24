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Kalp krizi sonucu ölen polis memuru toprağa verildi

Bartın’da kalp krizi sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden polis memuru Alaattin Zeki Havuş, Karabük’te son yolculuğuna uğurlandı.

İHA | 24.03.2019 - 22:04..
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Bartın’da kalp krizi geçirdikten sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden polis memuru Alaattin Zeki Havuş için Karabük’te cenaze töreni düzenlendi.

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Polis Memuru Havuş, ikindi namazına müteakip Beşbinevler Mahallesi Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanırken, Beşbinevler Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Kalp krizi sonucu ölen polis memuru toprağa verildi

Havuş’un cenaze törenine, aile yakınlarının yanı sıra Karabük Vali Yardımcısı Barbaros Baran, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, Bartın Emniyet Müdürü Ogün Vural, meslektaşları ve vatandaşlar katıldı.

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