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Kalp krizinden eşini kaybeden kadın intihar etti

Tekirdağ da kalp krizi geçiren eşi Yüksel D.'yi 61 yaşındaki Fatma D., ekmek bıçağıyla bileklerini kesti.

DHA | 16.08.2019 - 19:16..
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Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde Ulaş Mahallesi'ndeki Kartal Sokak'ta yaşayan Yüksel D., Kurban Bayramı'nın birinci günü olan 11 Ağustos'ta geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

EŞİNİN ACISINA DAYANAMADI

Eşinin ölümü sonrası büyük üzüntü yaşayan, 2 çocuk annesi  Fatma D., her gün mezarına gitti. Eşinin acısına dayanamadığı belirtilen Fatma D., bugün evinin bahçesinde yalnızken, ekmek bıçağıyla bileklerini kesti. Olayı gören komşularının ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, ilk müdahalede bulunduğu Fatma D.'yi ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Fatma D., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Cumhuriyet savcısı ve jandarma ekipleri ise olay yerinde incelemelerde bulundu. Fatma D.'nin intiharında kullandığı bıçağa el koyulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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