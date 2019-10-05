Kalp şeklinde armut yetiştiriyor

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yaşayan ve karyağdı armudu yetiştiren çiftçi Şükrü Doğan, dünyaya açılmak istiyor.

Nedeni ise kalp şeklinde yetiştirdiği armutları daha iyi pazara sunmak...

OĞLU TAVSİYE ETTİ

Girişimci çiftçi, çeşitli ülkelerde tarım fuarlarına katıldıktan sonra oğlu Necati Doğrul'un tavsiyesiyle, Çin'den özel olarak kalp şeklinde kalıplar getirtti.

HER AĞAÇTA 1 KALP ARMUT

İlk yıl birkaç ağaçta kalıplar içine yerleştirdiği kalp şeklini alan armut elde etmeyi başaran Doğrul, bu yıl 1.000 ağaca uygulama yaptı. Her ağaçtaki en iyi armudu kalıplara yerleştiren Doğrul, bu yıl neredeyse fire vermeden kalp şeklinde armut yetiştirdi.

SEVGİLİLER İLGİ GÖSTERİYOR

Kalp şeklindeki armudun, büyük marketlerin yanı sıra sevgililer tarafından da büyük ilgi gördüğünü belirten Doğrul, çiftlerin kendisini arayarak sipariş verdiğini söyledi.

TANESİ 10 LİRA

Ağacın kral meyvesini kabın içine yerleştirdiklerini dile getiren Doğrul, “Büyümelerini takip ediyoruz. Armut kalp şeklini aldıktan sonra hasat ediyoruz. İnternet üzerinden ve büyük marketlerden talep geliyor. İnsanlar farklılık için sevdiklerine armağan ediyor. Şimdilik sadece 1.000 tane üretiyoruz. Tanesini 10 liradan satışa çıkardık.'' diye konuştu.

"YENİ PAZAR OLUŞTURACAĞIZ"

Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü'nün her yıl uygun meyve yetiştirdiği için mavi bayrak verdiğini kaydeden Doğrul, “Bu yıl 1.000 tane yetiştirdim. Diğer çiftçilere örnek olacağız, onlar da yetiştirecek. Böylece ihracat yapacak aşamaya geleceğiz. Yeni bir pazar yaratacağız." şeklinde konuştu.