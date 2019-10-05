taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6987
Euro
6.2572
Altın
1504.73
Borsa
103463.52
Gram Altın
275.714
Bitcoin
47074.8

Kalp şeklinde armut yetiştiriyor

Antalyalı çiftçinin yetiştirdiği kalp şeklindeki armutlara, sevgililerin ilgisi büyük.

DHA | 05.10.2019 - 11:17..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yaşayan ve karyağdı armudu yetiştiren çiftçi Şükrü Doğan, dünyaya açılmak istiyor.

Nedeni ise kalp şeklinde yetiştirdiği armutları daha iyi pazara sunmak...

OĞLU TAVSİYE ETTİ

Girişimci çiftçi, çeşitli ülkelerde tarım fuarlarına katıldıktan sonra oğlu Necati Doğrul'un tavsiyesiyle, Çin'den özel olarak kalp şeklinde kalıplar getirtti.

Kalp şeklinde armut yetiştiriyor

HER AĞAÇTA 1 KALP ARMUT

İlk yıl birkaç ağaçta kalıplar içine yerleştirdiği kalp şeklini alan armut elde etmeyi başaran Doğrul, bu yıl 1.000 ağaca uygulama yaptı. Her ağaçtaki en iyi armudu kalıplara yerleştiren Doğrul, bu yıl neredeyse fire vermeden kalp şeklinde armut yetiştirdi.

Kalp şeklinde armut yetiştiriyor

SEVGİLİLER İLGİ GÖSTERİYOR

Kalp şeklindeki armudun, büyük marketlerin yanı sıra sevgililer tarafından da büyük ilgi gördüğünü belirten Doğrul, çiftlerin kendisini arayarak sipariş verdiğini söyledi.

TANESİ 10 LİRA

Ağacın kral meyvesini kabın içine yerleştirdiklerini dile getiren Doğrul, “Büyümelerini takip ediyoruz. Armut kalp şeklini aldıktan sonra hasat ediyoruz. İnternet üzerinden ve büyük marketlerden talep geliyor. İnsanlar farklılık için sevdiklerine armağan ediyor. Şimdilik sadece 1.000 tane üretiyoruz. Tanesini 10 liradan satışa çıkardık.'' diye konuştu.

Kalp şeklinde armut yetiştiriyor

"YENİ PAZAR OLUŞTURACAĞIZ"

Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü'nün her yıl uygun meyve yetiştirdiği için mavi bayrak verdiğini kaydeden Doğrul, “Bu yıl 1.000 tane yetiştirdim. Diğer çiftçilere örnek olacağız, onlar da yetiştirecek. Böylece ihracat yapacak aşamaya geleceğiz. Yeni bir pazar yaratacağız." şeklinde konuştu.

Kalp şeklinde armut yetiştiriyor

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Irak'ta ölümlerin ardından sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Irak'ta ölümlerin ardından sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

68
Şehitlere küfretti PÖH evinden aldı

Şehitlere küfretti PÖH evinden aldı

391
Erdoğan'ın dili sürçtü, Hulusi Akar düzeltti

Erdoğan'ın dili sürçtü, Hulusi Akar düzeltti

255
Türkler, FETÖ'cü Enes Kanter'e tepki gösterdi

Türkler, FETÖ'cü Enes Kanter'e tepki gösterdi

86
Beklenen fırtına İstanbul'a geldi

Beklenen fırtına İstanbul'a geldi

59
Prens Harry, mesajlarını hackleyen 3 gazeteye dava açtı

Prens Harry, mesajlarını hackleyen 3 gazeteye dava açtı

20
Kaz Dağları'na villa yapmak için kesilen zeytin ağaçları

Kaz Dağları'na villa yapmak için kesilen zeytin ağaçları

148
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir