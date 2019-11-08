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Kalpazanlara baskın: Sahte 500 bin lira ele geçirildi

İstanbul'da ekipler tarafından yapılan operasyon sonucu, yüksek miktarda sahte para ele geçirilirken 2 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA | 08.11.2019 - 09:39..
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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen sahte para operasyonunda 2 kişi yakalanırken, sahte 500 bin lira ele geçirildi.

BASKIN DÜZENLENDİ

Ekiplerin bir süredir takip ettiği H.A. ve R.Ç.'nin sahte para basarak, başta İstanbul olmak üzere farklı illere dağıttığı belirlendi. H.A. ve R.Ç.'nin paravan olarak kullandığı iş yerine baskın düzenlendiği belirtildi.

Kalpazanlara baskın: Sahte 500 bin lira ele geçirildi

500 BİN TÜRK LİRASI ELE GEÇİRİLDİ

İş yerinde yapılan aramalarda; gizli bir bölmelere saklanmış 2 bin 400 adet sahte 200 TL, 100 adet sahte 100 TL, 200 adet sahte 50 TL olmak üzere toplam sahte 500 bin Türk Lirası ile 4 ruhsatsız tabanca ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildiği belirtildi.

Kalpazanlara baskın: Sahte 500 bin lira ele geçirildi

''PARALAR GERÇEĞE ÇOK YAKIN''

Ele geçirilen sahte paraları inceleyen jandarma ekipleri, söz konusu paraların gerçeğine çok yakın olarak basılmış olduğunu, ultraviyole ışıkta bile sahte olup olmadığının anlaşılamadığını tespit etti.

Kalpazanlara baskın: Sahte 500 bin lira ele geçirildi

JANDARMA UYARIDA BULUNDU

Jandarma, vatandaşlara şüphe duyduklarında paraları bankamatiklerden kendi hesaplarına yatırarak kontrolünü yapabileceklerini, eğer banknot sahte ise bankamatiğin bu parayı kabul etmeyeceğini belirtti.

Kalpazanlara baskın: Sahte 500 bin lira ele geçirildi

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Yakalanan 2 kişi, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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