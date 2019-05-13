Rusya'da ATM soyan zanlı kameradan kaçamadı

Rusya'da bir marketin içine giren şüpheli, saklanarak mesai bitiminde vurgun yapmaya çalıştı.

Polisin yayınladığı güvenlik kamerası görüntülerinde rafların arasında gizlenen şüpheli, mesai bittikten sonra marketin boşalmasını fırsat bilerek ortaya çıkıyor.

YERLERDE SÜRÜNDÜ AMA KAMERA O ANLARI KAYDETTİ

Kameralara yakalanmamak için yerde sürünerek ilerleyen şahıs, soymaya çalıştığı ATM’ye ulaştı. Ancak şüpheli, amacına ulaşamadan marketi terk etti. Görüntüleri inceleyen Rus polisi, şahsı yakalamak için başlattığı çalışmada ilginç bir sonuca ulaştı.

Kameralara yakalanmamak için yerlerde süründü

7 MİLYONLUK HİSSELERİ ZİMMETİNE GEÇİRMİŞ

Şüphelinin, Polessk şehrinde bir inşaat projesine ortak olan kişilere ait 74 milyon ruble (6,9 milyon TL) değerindeki hisseleri zimmetine geçirdiği ortaya çıktı.