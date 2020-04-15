taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.8915
Euro
7.4973
Altın
1718.89
Borsa
96379.7
Gram Altın
381.426
Bitcoin
46385.49

Kamerasıyla öne çıkan OnePlus 8 Pro tanıtıldı

OnePlus'ın yeni amiral gemisi modeli OnePlus 8 Pro'nun fiyatını ve özelliklerini sizler için derledik.

Haber Merkezi |
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş Google News'de takip et

Kamerasıyla öne çıkan OnePlus 8 Pro tanıtıldı

Çinli akıllı telefon üreticilerinden OnePlus, merakla beklenen yeni amiral gemisi telefonu OnePlus 8 Pro'yu tanıttı.

Qualcomm'un en güçlü işlemcisi Snapdragon 865'ten gücünü alan telefonun özelliklerine hep birlikte bir göz atalım.

oneplus

ONEPLUS 8 PRO ÖZELLİKLERİ

6,78 inç büyüklüğünde ve 120Hz yenileme hızına sahip QHD+ bir ekranla gelen OnePlus 8 Pro, serinin bir önceki modeline göre oldukça akıcı ekran deneyimi yaşatıyor.

Qualcomm Snapdragon 865'ten güç alan telefonda, 8GB/12GB RAM ve 128GB/256GB depolama seçenekleri bulunuyor.

oneplus

Çinli şirket, OnePlus 8 Pro'nun kameları konusunda oldukça iddialı.  48 MP’lik bir ana kamera, 48 MP’lik ultra geniş açı kamerası, 8 MP’lik telefoto kamera ve 5 MP’lik özel renk filtesi kamerası olmak üzere dörtlü arka kameraya sahip telefonun ön kısmında ise 16 MP'lik tek bir kamera yer alıyor.

OnePlus 8 Pro'nun arka kısmında bulunan renk filtesi, görsel aydınlatma efektlerini ve filtrelerini destekliyor. Bu sayede, özellikle gece çekimleri oldukça etkileyici hale geliyor.

iphone

FİYATI

4.510 mAh batarya kapasitesiyle ve Android 10 işletim sistemiyle kullanıcılarla buluşacak OnePlus 8 Pro'nun fiyatı ise şu şekilde olacak:

  • 8GB RAM + 128GB depolama: 899 dolar
  • 12GB RAM + 256GB depolama: 999 dolar

 

oneplus-8-pro

oneplus-8-pro

Instagram: @eshteknoloji

Kamerasıyla öne çıkan OnePlus 8 Pro tanıtıldı

Kamerasıyla öne çıkan OnePlus 8 Pro tanıtıldı

Kamerasıyla öne çıkan OnePlus 8 Pro tanıtıldı

Kamerasıyla öne çıkan OnePlus 8 Pro tanıtıldı

Kamerasıyla öne çıkan OnePlus 8 Pro tanıtıldı

Kamerasıyla öne çıkan OnePlus 8 Pro tanıtıldı

Kamerasıyla öne çıkan OnePlus 8 Pro tanıtıldı

Kamerasıyla öne çıkan OnePlus 8 Pro tanıtıldı

Kamerasıyla öne çıkan OnePlus 8 Pro tanıtıldıKamerasıyla öne çıkan OnePlus 8 Pro tanıtıldıKamerasıyla öne çıkan OnePlus 8 Pro tanıtıldıKamerasıyla öne çıkan OnePlus 8 Pro tanıtıldıKamerasıyla öne çıkan OnePlus 8 Pro tanıtıldıKamerasıyla öne çıkan OnePlus 8 Pro tanıtıldı

Kamerasıyla öne çıkan OnePlus 8 Pro tanıtıldı

Kamerasıyla öne çıkan OnePlus 8 Pro tanıtıldıKamerasıyla öne çıkan OnePlus 8 Pro tanıtıldıKamerasıyla öne çıkan OnePlus 8 Pro tanıtıldıKamerasıyla öne çıkan OnePlus 8 Pro tanıtıldıKamerasıyla öne çıkan OnePlus 8 Pro tanıtıldıKamerasıyla öne çıkan OnePlus 8 Pro tanıtıldı

İlginizi Çekebilir
Instagram hikayelerde müzik özelliği nasıl kullanılır
Instagram'daki müzik özelliğinin hikayelere nasıl eklenebileceğini anlattık.
Alibaba kurucusu Jack Ma, Çin'in en etkili iş insanı seçildi
Fortune China, 2020 yılında Çin'in en öne çıkan iş insanlarını açıkladı. Alibaba kurucusu Jack Ma'nın ilk sırada yer aldığı listenin ayrıntılarına birlikte göz atalım.
Sony, PlayStation 4 için 3 oyunu ücretsiz yapacak
Sony, koronavirüs nedeniyle düzenlediği 'Play at Home' kapsamında, PlayStation 4 için üç oyunu ücretsiz hale getirecek.
Koronavirüs nedeniyle ülkemizdeki oyun sektörü hareketlendi
Ülkemizdeki aktif oyuncu sayısı, koronavirüs nedeniyle yüzde 40-50 oranında arttı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ekrem İmamoğlu, belediye için fitre ve zekat istedi
Ekrem İmamoğlu, belediye için fitre ve zekat istedi
2000
Serdar Ortaç: Bankaya borcum var
Serdar Ortaç: Bankaya borcum var
383
Alaattin Çakıcı'nın gün içinde tahliye edilmesi bekleniyor
Alaattin Çakıcı'nın gün içinde tahliye edilmesi bekleniyor
311
Cezaevlerinde tahliyeler başladı
Cezaevlerinde tahliyeler başladı
380
SİHA'nın 2 teröristi vurma anı
SİHA'nın 2 teröristi vurma anı
289
93 bin mahkumun tahliye olacağı af yasası yürürlüğe girdi
93 bin mahkumun tahliye olacağı af yasası yürürlüğe girdi
245
İnfaz kanunundan yaklaşık 90 bin kişi yararlanacak
İnfaz kanunundan yaklaşık 90 bin kişi yararlanacak
345
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir