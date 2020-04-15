Kamerasıyla öne çıkan OnePlus 8 Pro tanıtıldı

Çinli akıllı telefon üreticilerinden OnePlus, merakla beklenen yeni amiral gemisi telefonu OnePlus 8 Pro'yu tanıttı.

Qualcomm'un en güçlü işlemcisi Snapdragon 865'ten gücünü alan telefonun özelliklerine hep birlikte bir göz atalım.

ONEPLUS 8 PRO ÖZELLİKLERİ

6,78 inç büyüklüğünde ve 120Hz yenileme hızına sahip QHD+ bir ekranla gelen OnePlus 8 Pro, serinin bir önceki modeline göre oldukça akıcı ekran deneyimi yaşatıyor.

Qualcomm Snapdragon 865'ten güç alan telefonda, 8GB/12GB RAM ve 128GB/256GB depolama seçenekleri bulunuyor.

Çinli şirket, OnePlus 8 Pro'nun kameları konusunda oldukça iddialı. 48 MP’lik bir ana kamera, 48 MP’lik ultra geniş açı kamerası, 8 MP’lik telefoto kamera ve 5 MP’lik özel renk filtesi kamerası olmak üzere dörtlü arka kameraya sahip telefonun ön kısmında ise 16 MP'lik tek bir kamera yer alıyor.

OnePlus 8 Pro'nun arka kısmında bulunan renk filtesi, görsel aydınlatma efektlerini ve filtrelerini destekliyor. Bu sayede, özellikle gece çekimleri oldukça etkileyici hale geliyor.

FİYATI

4.510 mAh batarya kapasitesiyle ve Android 10 işletim sistemiyle kullanıcılarla buluşacak OnePlus 8 Pro'nun fiyatı ise şu şekilde olacak: