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Kameraya alınan tacizci tutuklandı

Sultangazi'de genç kadın kendisini takip ederek cinsel organını gösteren sapığı, cep telefonu kamerasıyla kaydedip şikayetçi olmuştu. O tacizci yakalandı.

DHA | 29.04.2019 - 08:47..
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23 yaşındaki G.Y., 24 Nisan'da yolda yürürken bir kişinin tacizine uğradı. Sokak ortasında cinsel organını gösteren tacizciyi, genç kadın cep telefonu kamerasıyla kaydedip şikayetçi oldu.

Polis o kamera görüntülerinden tacizcinin kimliğine ulaştı. Tacizci Bursa'da saklandığı evde yakalandı.

CİNSEL ORGANINI GÖSTEREN ADAMI KAYDA ALMIŞTI

Sultangazi'de özel bir diş kliniğinde çalışan G.Y.'ye, cinsel organını göstererek taciz eden şüpheli Bursa'da yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin polise yakalanmamak için sakallarını kestiği ve Bursa'da yaşayan amcasının evine kaçtığını itiraf ettiği öğrenildi.

Kameraya alınan tacizci tutuklandı

ŞİKAYETÇİ OLDU, SAPIĞI YAKALATTI

Sultangazi'de kimliği belirsiz bir kişi 24 Nisan'da özel bir diş kliniğinde çalışan G.Y.'ye takip ettiği sırada cinsel organını göstererek taciz etti. Çantasından cep telefonunu çıkaran genç kadın bir yandan hızlı adımlarla yürürken, bir yandan da kendisini taciz eden kişiyi kameraya kaydetti. Genç kadın tacizciden şikayetçi oldu. Kadının şikayeti üzerine polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Polis ekipleri yaptığı çalışmalarda şüphelinin F.A.İ. olduğunu kadının çektiği görüntüler ve güvenlik kamera görüntülerinden belirledi.

Sultangazi'de genç kadın tacizciyi kameraya aldı ViDEO

TANINMAMAK İÇİN SAKALLARINI KESMİŞ

Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 27 Nisan'da şüphelinin Bursa Yıldırım ilçesinde bir evde saklandığını belirleyerek baskın düzenledi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan F.A.İ.'nin taciz konusunu gerçekleştirdiğini kabul ettiği, tanınmamak için sakallarını kestiğini ve Bursa'da yaşayan amcasının yanına kaçtığını itiraf ettiği öğrenildi. Polis ekipleri F.A.İ.'yi İstanbul'a getirerek Gaziosmanpaşa Adliyesine sevk etti. Şüpheli F.A.İ. çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Kameraya alınan tacizci tutuklandı

Kameraya alınan tacizci tutuklandı

Kameraya alınan tacizci tutuklandı

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