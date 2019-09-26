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Kamil Koç otobüslerinden host ve hostesler kalkıyor

Geçtiğimiz ay Almanların satın aldığı Kamil Koç'ta host ve hosteslerin de kaldırılması gündemde.

Özel Haber | 26.09.2019 - 09:16..
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Türkiye'nin ilk otobüs taşımacılığı firması Kamil Koç, geçtiğimiz ay Alman Flixmobility GmbH firmasına satılmıştı. Avrupa'da ve Almanya'da Flixbus markasıyla taşımacılık yapan firma böylelikle Türkiye pazarına da girmiş oldu.

SICAK İÇECEK KALKTI

Alman merkezli yönetimin yaptığı ilk değişiklik ise otobüslerden sıcak içeceği kaldırması oldu. Kademeli olarak bu geçişe devam eden yönetim ilerleyen günlerde tüm hatlardan sıcak içecek servisini kaldıracak.

HOST VE HOSTESLER DE GİDİYOR

İlerleyen günlerde yapılması planlanan en büyük değişiklik ise; host ve hosteslerin kaldırılması. Otobüs içinde ikram görevini de yapan bu personelin yerine ise atıştırmalık otomatları otobüslerde yer alacak. Yolcular ise buradan parasını ödeyerek alışveriş yapacak.

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