Kamil Koç'un Almanlara satışına Rekabet Kurumu onay verdi

Türkiye'nin önemli otobüs taşımacılığı markalarından olan Kamil Koç, artık Almanların.

REKABET KURUMU ONAY VERDİ

Kamil Koç, 21 Ağustos'ta Almanya merkezli Flixmobility GmbH'ye satışı için Rekabet Kurumu'na başvuru yapmıştı. Bu satışı görüşen kurum onay verdi ve el değiştirme resmen gerçekleşmiş oldu.

1100 ARAÇLIK FİLO

1926 yılında Türkiye'de otobüsle yolcu taşımacılığına başlayan firmanı, 1.100 araçlık filosu var. Kamil Koç'un uzunca bir süre kullandığı slogan ise; "Önce Kamil Koç vardı".

ABD VE ALMANYA'DA FAALİYET GÖSTERİYOR

2011 yılında Almanya'da hizmet vermeye başlayan Flixmobility, ABD ve Almanya'da Flixbus markasıyla şehirler arası ve uluslararası otobüs taşımacılığı yapıyor.

"UYGUN MALİYETLİ SEYAHAT DENEYİMİ SUNACAĞIZ"

FlixMobility kurucusu ve CEO’su Jochen Engert de geçtiğimiz günlerde, "Kamil Koç’u ailemize katarak Türkiye seyahat pazarında yeni bir dönem başlatacağımız için çok heyecanlıyız. Biz FlixBus olarak herkes için çevreci ve akıllı bir seyahat deneyimi sunma vizyonuyla hareket ediyoruz ve yenilikçi ruhumuzu, akıllı teknolojik hizmetlerimizi ve yüksek güvenlik ve kalite standartlarımızı Türkiye’deki otobüs yolcularına sunarken, Kamil Koç’un neredeyse yüz yıllık deneyim ve bilgisinden faydalanacağımız için mutluyuz. Mevcut ürün ve hizmetlerle ilgili yapacağımız değerlendirmelerin ardından, müşteri deneyimini iyileştirmek için sefer ağımızı daha da genişletmeye, veriye dayalı çözümlerimiz ve algoritmalarımızla tarifelerimizi müşteri taleplerine göre iyileştirmeye odaklanacağız. Teknoloji platformumuz ve diğer yeniliklerimizle Türkiye’deki otobüs yolcularına uygun maliyetli, yüksek kaliteli ve daha bütüncül bir seyahat deneyimi sunacağız." açıklamasını yapmıştı.