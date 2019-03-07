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Kamile Koç, "1881 Atatürk" gemisinin kaptanlığını yapıyor

İzmir İZDENİZ'de görevli tek kadın kaptan Kamile Koç, şehir içi yolcu taşınan "1881 Atatürk" gemisini kullanıyor. Kamile Kaptan'ı mesai arkadaşları, "Körfezin Sultanı" olarak adlandırıyor.

AA | 07.03.2019 - 17:39..
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İzmir Körfezi'nde şehir içi yolcu taşınan "1881 Atatürk" gemisinin kaptanlığını, 7 aydır Kamile Koç yapıyor.

Kamile Koç,

TEK KADIN GÖREV YAPIYOR

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, İzmir'de deniz ulaşımından sorumlu şirket İZDENİZ'de görevli Kamile Koç, kentte yolcu gemisi kaptanlığı yapan tek kadın olma özelliğini taşıyor.

'1881 Atatürk' Kamile Kaptan'a emanet İZLE

ALKIŞLARLA KARŞILANIYOR

Yaklaşık 18 yıl uzun yol kaptanlığının ardından 7 ay önce "1881 Atatürk" gemisini kullanmaya başlayan Koç, mesai arkadaşları tarafından "Körfezin Sultanı" olarak adlandırılıyor. Koç, İzmir'de görev yapmaktan büyük mutluluk duyduğunu, birçok yolcunun el sallayarak ya da alkışlayarak kendisine beğenisini gösterdiğini ifade etti.

Kamile Koç,

"KESİNLİKLE İŞİNİZE ODAKLANIN"

Denizi çocukluğundan itibaren çok sevmesi nedeniyle kaptan olmaya karar verdiğini belirten Koç, şöyle devam etti:

"Bu işi yapabilmek için yüksek gayret, sabır, tabii ki inanç ve sevmek çok önemli. Vücut anatomisi olarak da güçlü olmak lazım. Bir zamanlar kadının gemide uğursuzluk getirdiğine inanırlardı ama kadın kaptanların çoğalmasıyla, bu inancı yendik. Fiziksel olarak çok efor gerektiren bir iş bu. Tankerde çok çalıştım. Pompa dairesine inip, pompaları söküp taktığım olmuştur. Mesleğim boyunca yapabileceğim her şeyi yaptım. Bu mesleği seçecek kadınlara tavsiyem, kesinlikle işinize odaklanın. İnanırsanız ve çalışırsanız mutlaka başarırsınız."

Kamile Koç,

KADIN OLMANIN DEZAVANTAJLARI

Meslekte kadın olmanın dezavantajlarının da bulunduğunu kaydeden Koç, "Uzun yol kaptanlığı yaptığım dönemde yanaştığımız limanlardan binen kılavuz kaptanlar, köprü üstüne çıkınca kaptan olduğunu düşünerek sürekli erkeklere yöneliyordu. Tanıştıktan sonra ise şaşkınlıklarını dile getiriyorlardı." ifadelerini kullandı.

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