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Kamışlı'da YPG'liler Amerikan askerlerini taşladı

Terör örgütü YPG'ye yıllardır destek veren Amerikalılar, geri çekilmeye başlayınca teröristlerin gerçek yüzünü gördü.

Haber Merkezi | 21.10.2019 - 11:24..
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Kamışlı'da YPG'liler Amerikan askerlerini taşladı

Suriye'deki iç savaşı kendi menfaatleri doğrultusunda yönlendirmek isteyen Amerika, bölgede birçok terör örgütüne destek verdi. Listenin ilk sırasında ise; terör örgütü YPG yer aldı.

6 yıl boyunca YPG'li teröristlere binlerce tırla silah ve mühimmat gönderen Amerika, teröristlere aylık olarak maaş da bağladı.

Kamışlı'da YPG'liler Amerikan askerlerini taşladı VİDEO

KAMIŞLI'DAN KAÇIŞ

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde elini masaya vurması üzerine bölgeden çekilen Amerikalılar, terör örgütü YPG'nin öteki yüzünü gördü.

Kamışlı'daki YPG'li teröristler, bölgeden çekilmeye başlayan Amerikan askerlerini taşladı. O anlar, kameralara da yansıdı.

Kamışlı'da YPG'liler Amerikan askerlerini taşladı

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