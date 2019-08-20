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Kamıştan tekne Mısır'a gitmek için yol çıktı

Alman bir arkeolog tarafından tasarlanan teknenin amacı Mısır'a gitmeyi başararak 4 bin yıl önceki bir iddiayı ispatlamak.

DHA | 20.08.2019 - 20:31..
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Alman arkeolog ve araştırmacı Domonique Görlitz, Antik Yunan  tarihçi ve yazar  Herodot'un bir yazısında bahsettiği  '4 bin yıl önce eski Mısırlı denizcilerin gemiyle Karadeniz'e ulaştıkları' iddiasını doğrulamak amacıyla Bulgaristan'dan, Mısır'ın İskenderiye kentine deniz yoluyla yolculuğa karar verdi.

YAPIMINDA KAMIŞ VE AĞAÇ KULLANILDI

Domonique Görlitz ve ekibi bu amaçla, Bulgaristan'ın Beloslav Gölü'nde eski Mısırlı denizcilerin kullandığı tipte, 23 metre uzunluğunda bir kamış teknesi inşa etti.

Teknenin yapımında, Bolivya'daki Titicaca Gölü'nden getirtilen Totora kamışı ve ağaç kullanıldı. Teknede, Görlitz'in yanı sıra Almanya, ABD, Bulgaristan, Bolivya ve Hollanda'dan olmak üzere 12 kişilik mürettebat yer alıyor.

Kamıştan tekne Mısır'a gitmek için yol çıktı

3 BİN KM YOL GİDECEK

Teknenin inşasının bitmesinin ardından, arkeolog Domonique Görlitz ile ekibi, 17 Ağustos'ta, İskenderiye'ye gitmek üzere Varna Limanı'ndan hareket etti. Abore 4 ismi verilen Alman bayraklı tekne dün saat  18.30 sıralarından Karadeniz'den  İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Kamış tekne bir gece  Rumeli Fenerinde bekledikten sonra bugün saat 17.00 sıralarında hareket etti.

Kamıştan tekne Mısır'a gitmek için yol çıktı

Kıyı Emniyeti botlarının da eşlik ettiği kamış teknesi İstanbul Boğazından geçerek  Marmara Denizine açıldı. Çanakkale Boğazından da  geçecek olan tekne  Yunanistan'ın Atina kentine ulaşacak. Girit Adasına da uğrayacak olan kamış teknesi  3 bin kilometre yol kat edip  Mısırın İskenderiye Kentine ulaşmayı planlıyor.

Kamıştan tekne Mısır'a gitmek için yol çıktı

Kamıştan tekne Mısır'a gitmek için yol çıktı






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