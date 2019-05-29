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Kammenos'un Kürdistan hayali

Bakanlığı döneminde Kardak kayalıklarına çiçek bile bırakamayan Yunan vekil, "Kürdistan'ın bağımsızlığını destekliyoruz" dedi.

Haber Merkezi | 29.05.2019 - 10:08..
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Kammenos'un Kürdistan hayali

2015 ile 2019 yılları arasında Yunanistan Savunma Bakanlığı yapan ve 27 yıldır Yunanistan Parlamentosu Parlamenteri olan Panos Kammenos, “Kürdistan’ın bağımsız bir devlet olacağına inanıyorum. Bana göre Kürdistan’ın bağımsızlığı çok yakında olacak.” ifadelerini kullandı.

"YUNANİSTAN'IN ŞIMARIK ÇOCUĞU"

Atina'da, "Yunanistan'ın şımarık çocuğu" olarak adlandırılan Panos Kammenos, "Kürdistan halkının bağımsızlık hakkını elde etme mücadelesini", Yunanistan’ın 1821 tarihindeki ayaklanma sürecine benzeterek, “Bizler ve Kürtler kardeşiz. En büyük rüyam bir gün Kürdistan’ın bağımsızlığını görmektir. Bunun en kısa sürede gerçekleşeceğine inanıyoruz.” şeklinde konuştu.

Kammenos'un Kürdistan hayali

"BİR GÜN GERÇEKLEŞECEĞİNE OLAN İNANCIM TAM"

Eski Bakan, sözde Kürdistan’ın bağımsızlığını ilan etmesi halinde büyük bir memnuniyetle destek olacaklarını belirterek, “Bağımsızlığı ilan edildiği gün Kürt kardeşlerimle olmayı ve sevinçlerini paylaşmayı çok isterdim. Bir gün bunun gerçekleşceğine olan inancım tamdır.” dedi.

Kammenos'un Kürdistan hayali

Kammenos'un Kürdistan hayali

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