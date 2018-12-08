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Kamondo Ailesi'ne ait olduğu düşünülen iki tablo görücüde

Kırım Savaşı döneminde Osmanlı İmparatorluğu Ordusu'nu finanse eden ve imparatorluğun son dönemine damga vuran en önemli aktörlerden Kamondo Ailesi'ne ait iki yeni eser ortaya çıktı.

Haber Merkezi | 08.12.2018 - 15:35..
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Kamondo Ailesi'ne ait olduğu düşünülen iki tablo görücüde

Osmanlı İmparatorluğu’nun kültür ve sanat hayatında oldukça önemli etkisi olan Kamondo Ailesi, YOO Mimarlık'ın İstanbul Maçka'daki merkez binasında (İnönü Köşkü) düzenlenen bir etkinlikte anlatıldı.

İLK KEZ GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Artium Modern ortaklığıyla düzenlenen etkinlikğe iş, cemiyet hayatı ve medyadan önemli isimler katıldı. Etkinlikte, Kamondo ailesinin sanatsever ismi Nissim de Kamondo ve eşi Elise Fernandez Kamondo’nun olduğu düşünülen ve tesadüfen bulunan portreleri ilk kez görüşe sunuldu.

Kamondo Ailesi'ne ait olduğu düşünülen iki tablo görücüde

OSMANLI'YA KATKI SUNDULAR

Osmanlı İmparatorluğu’nun dış borçlanma döneminde yabancı finans kaynakları ile Osmanlı Sarayı arasında önemli bir köprü oluşturan Kamondo’lar aynı zamanda Galata, Pera, Karaköy ve Tophane semtlerinin yeniden imarına öncülük etmiş ve İstanbul’un bugünkü çehresine kavuşmasına katkılar sağlamışlardır.

Kamondo Ailesi'ne ait olduğu düşünülen iki tablo görücüde

Komanda Merdivenler- Fındıklı

ASALETİN SEMBOLÜYDÜLER

İş hayatındaki başarıları ve İstanbul’a yaptıkları kültürel katkıların yanı sıra Yahudi cemaatine dair hayır işleriyle adlarından söz edilen Kamondo ailesi bir dönem zenginliğin ve asaletin sembolü haline gelmişlerdir.

Kamondo Ailesi'ne ait olduğu düşünülen iki tablo görücüde

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