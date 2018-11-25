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Kampanyayla toplanan kitaplar okullara gönderildi

Sivas, Ankara, Batman ve Şanlıurfa'da yürütülen Kitaplarla Kurulan Dostluklar kampanyasında toplanan 5 bin kitap, okulların kütüphanelerine teslim edildi.

AA | 25.11.2018 - 12:16..
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Kampanyayla toplanan kitaplar okullara gönderildi

Zara Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Ahmet Hoplamaz, Milli Eğitim Vakfı Koleji Özel Ankara Okulları, Batman Gercüş Dicle Anadolu Lisesi ve Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesindeki köy okulları ile Kitaplarla Kurulan Dostluklar kampanyası başlattıklarını söyledi.

KAMPANYA 45 GÜN SÜRDÜ

Yaklaşık 45 gün süren kampanyada 5 binden fazla kitap toplandığını dile getiren Hoplamaz, "Bunların yarısı okuma kitabı, bir o kadarı da özellikle son sınıf öğrencilerinin üniversiteye hazırlanmaları için yararlanabileceği akademik kitaplar" dedi.

Kampanyayla toplanan kitaplar okullara gönderildi

5 BİNDEN FAZLA KİTAP TOPLADILAR

Ahmet Joplamaz, "Kampanyamızda 4 ildeki öğrencilerin birbirleriyle temasa geçmeleri ve kitap okuma alışkanlıklarını kuvvetlendirmeleri hedeflenmiştir. Projedeki hedef sayımız 3 bin kitap toplamaktı, şu an 5 binden fazla kitap toplandı. Bir kısmı Hilvan'daki köy okullarına şimdiden dağıtıldı. Yine bir kısmı Gercüş ilçesi Dicle Anadolu Lisesinin kütüphanesinde yerini aldı. Bize de gönderilen kitaplar iki bini geçti. Akademik kitaplarımız öğrencilerimize ücretsiz olarak dağıtılacak, öğrencilerimize sınav maratonunda bir ivme kazandırmak istedik. Destek olan okul idarecilerimize ve öğrencilerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

KİTAP SAYISI ARTIYOR

Daha önce kitapseverlerin Zara Anadolu Çok Programlı Lisesi kütüphanesine 8 bin kitap kazandırdıklarını anlatan Hoplamaz, son gelenlerle kütüphanedeki kitap sayısının 10 bine yaklaştığını sözlerine ekledi.

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