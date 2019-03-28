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Kampüste yarışan otomobillerden biri takla attı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi kampüsü içerisinde yarış yapan 2 otomobilden birinin sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Kazada 22 yaşındaki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti.

DHA | 28.03.2019 - 08:28..
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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi binası önünde 20 yaşındaki Yavuz Selim Coşkun yönetimindeki 58 ABB 790 plakalı otomobil ile C.Y. yönetimindeki 58 FE 717 plakalı otomobil yarışmaya başladı.

50 METRE SÜRÜKLENDİ

Bu sırada Yavuz Selim Coşkun yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle takla atan otomobil, yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra durabildi.

Kampüste yarışan otomobillerden biri takla attı

AĞIR YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI, KURTARILAMADI

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan üniversite öğrencisi Şeyma Kılıç, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kampüste yarışan otomobillerden biri takla attı

POLİS GÖZALTINA ALDI

Yaralanan sürücü Coşkun ile birlikte otomobildeki Emin Duha Özkaynakçı (20) Numune Hastanesi'ne, Büşra Esma Kılıç (24) ise Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Büşra Esma Kılıç'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Kaza yapan otomobil ile yarıştığı ileri sürülen diğer otomobilin sürücüsü C.Y. ise polis ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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