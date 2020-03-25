Koronavirüsten etkilenen şirketlere kredi desteği

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, kurumsal ve ticari ölçekteki firmaların işletme sermayesi ihtiyaçları için "İşe Devam Kredi Desteği"ni hayata geçireceğini duyurdu.

Söz konusu destek için herhangi bir sektör ayrımı gözetilmeksizin koronavirüs salgınından ekonomik olarak olumsuz etkilenen tüm firmalar başvuruda bulunabilecek.

36 AY VADE

Kredi desteği, 6 ay anapara ve faiz ödemesiz, toplam 36 ay vadeli ve yıllık yüzde 7,5 faiz oranlı olacak.

Kredi desteğini kullanmak isteyen firmalarda, şubat sonu itibarıyla kayıtlı çalışan sayılarında azaltma yapmamaları koşulu aranacak.

Üç bankadan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Küresel ölçekte yaşanan ve ülkemizi de etkileyen koronavirüs salgınının ekonomik hayata, üretim ve istihdama ilişkin olası hasarlarını en aza indirme hedefiyle uygulamaya alınan 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' tedbirleri doğrultusunda Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank olarak yeni finansal destek adımlarımızı kamuoyunun bilgi ve dikkatine sunmak isteriz.

İŞE DEVAM KREDİ DESTEĞİ

Sorumluluklarımızın bilincinde hareket ederek birlikte çalışmak, bu sürecin en kısa süre içerisinde aşılmasına imkan verecektir. Bu kapsamda 3 Kamu Bankası tarafından başta KOBİ’lerimiz olmak üzere kurumsal ve ticari ölçekteki firmaların işletme sermayesi ihtiyaçları için 'İşe Devam Kredi Desteği' hayata geçirilecektir.

KORONADAN ETKİLENEN TÜM FİRMALAR BAŞVURABİLECEK

Söz konusu destek için herhangi bir sektör ayrımı gözetilmeksizin salgından ekonomik olarak olumsuz etkilenen tüm firmalar başvuruda bulunabilecektir. Kredi desteğini kullanacak firmaların 2020 yılı Şubat ayı sonu itibariyle kayıtlı çalışan sayılarında azaltma yapmamaları ön koşulu bulunmaktadır. Teminat eksiği bulunan firmaların, krediye erişimi için Hazine Destekli KGF Kefaleti de sağlanabilecektir."

Söz konusu bankalar, 26 Mart'tan itibaren talepleri kabul etmeye başlayacak. KOBİ-KOBİ Dışı İşletmeler bazında azami kredi tutarları şu şekilde olacak:

YILLIK CİRO (TL) - AZAMİ KREDİ TUTARI (TL)

0-25 Milyon- 10.000.000

25-125 Milyon - 25.000.000

125 milyon üzeri - 100.000.000"