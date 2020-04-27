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Kamu ihale kuruluna atamalar Resmi Gazete'de yayınlandı

Kamu İhale Kurulu Başkan, İkinci Başkan ve üyeliklerine yapılan atamaların Resmi Gazete'de yayınlandığı duyuruldu.

AA |
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Kamu ihale kuruluna atamalar Resmi Gazete'de yayınlandı

Kamu İhale Kurulu'na yapılan yeni atamalar Resmi Gazete'de yayınlandı.

9 İSMİN ATAMASI YAPILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Kamu İhale Kurulu Başkanlığına Hamdi Güleç, İkinci Başkanlığına Osman Duru, üyeliklerine ise Ahmet İhsan Şatır, Oğuzhan Yıldız, Osman Şahin, Necmi Keskinsoy, Mehmet Bıçkıcı, Selami Korkmaz ve Halil Yılmaz atandı.

Söz konusu atamalar 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 53'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldı.

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