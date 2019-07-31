Kamu işçileri hükümetin yeni teklifini de beğenmedi

Devlet kadrolarında çalışan işçilerin 2020-2021 yılları arasında alacakları zam için hükümet ile sendika arasında geçtiğimiz haftalarda başlayan pazarlıklar devam ediyor.

TEKLİF YÜZDE 1 YÜKSELDİ

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, dün Türk-İş ziyaretinde daha önce yüzde 5+4 olarak sundukları teklifi yüzde 6+4'e yükselttiklerini belirtti.

TÜRK-İŞ "GREV" DİYOR

200 bin işçiyi ilgilendiren zam süreciyle ilgili Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay "Sözleşmenin masa başında bitmesini arzu ediyoruz. Ben bu yaştan sonra grev meraklısı değilim ama kanundan aldığımız yetkiyi kullanmaktan hiç çekinmeyiz, onu da yaparız." açıklamasını yaptı.